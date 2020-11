L’emergenza coronavirus ha costretto numerose realtà commerciali a rivedere i propri piani di vendita, spostandosi spesso e volentieri online per l’impossibilità di tenere aperti negozi e showroom.

Un passaggio dal materiale al virtuale che ha visto anche molte Case auto dare la possibilità di acquistare, o anche solo prenotare, modelli tramite portali dedicati. Una possibilità che da oggi riguarda anche Porsche Italia, con l’intera gamma – dalla famiglia 718 all’elettrica Taycan – in pronta consegna.

Nuove e usate

Sul portale si troveranno tutte le vetture disponibili presso i 30 Centri Porsche presenti in Italia, non solo nuove. La lista infatti comprenderà anche vetture usate e storiche, come ad esempio una Porsche 928 in vendita nel centro di Pordenone a poco meno di 35.000 euro.

Per trovare l’auto desiderata basta collegarsi al portale ed effettuare la ricerca, scegliendo tra i modelli disponibili: 718 Cayman e Boxster, 911, Macan, Cayenne, Panamera e Taycan. Oltre ai modelli attualmente in commercio la lista comprende anche Porsche 968, 944, 924 e 928, oltre alle rarissime 959, Carrera GT e 918 Spyder. Ma no, almeno per ora non ne è disponibile nemmeno una.

Come pagare

Una volta individuato il modello che fa per voi - selezionandolo anche tramite vari parametri come anno di produzione, alimentazione, prezzo, chilometraggio e altro ancora - si può calcolare l’eventuale importo del leasing, selezionando la durata del finanziamento e l’anticipo, oppure scegliere di pagare in un’unica soluzione.

A prescindere dal tipo di pagamento verrà richiesto di lasciare i dati della propria carta di credito, così da poter versare l’anticipo che permette di prenotare l’auto. Anticipo completamente rimborsabile in caso di mancata finalizzazione dell’acquisto.

Successivamente si verrà contattati da un responsabile del Centro Porsche nel quale è presente la vettura scelta, col quale si decideranno tempistiche e modalità di firma del contratto e pagamento del saldo.