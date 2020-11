Quest'anno è stato buio per Hollywood e i suoi soliti blockbuster. Saghe cinematografiche importanti come Fast & Furious e 007 James Bond hanno posticipato la data di uscita dei prossimi film nella speranza di ottenere migliori risultati dopo il Coronavirus.

Fra i titoli in attesa c'è anche Ghostbusters Afterlife. Il film è previsto per l'estate 2021, ma Lego ha già trovato il modo di far assaporare agli appassionati il nuovo film degli "acchiappafantasmi": un'enorme Ecto-1 da ben 2.352 pezzi.

"La più dettagliata di sempre"

Il modellino Lego - set numero 10274 - misura 47 centimetri di lunghezza una volta montato, ed è pieno di chicche che fanno venire le vertigini agli appassionati di Ghostbusters. Insomma, una Cadillac Miller-Meteor del 1959 riprodotta nei minimi dettagli e pronta ad acciuffare fantasmi.

Fotogallery: Ghostbusters Ecto-1 Lego

33 Foto

Il frontale, ad esempio, è piatto con doppi fari e rostri sul paraurti, mentre al posteriore ci sono le grandi pinne rosse in bella vista. Tuttavia, la Ecto-1 è famosa per la sua dotazione "aftermarket" per così dire, e in effetti è un vanto anche per questo modellino. E anzi, Lego stessa ha ammesso che la Ecto-1 è la ricreazione più dettagliata che abbia mai realizzato.

Fra le tante caratteristiche interessanti, sicuramente spicca lo sterzo funzionante collegato al volante, insieme al sedile posteriore estraibile lateralmente per il cannoniere e il ghost sniffer. In sostanza, si basa sull'auto che apparirà nel nuovo film Ghostbusters Afterlife.

Michael Psiaki, Lego Design Master, ha detto che il set è "pieno di caratteristiche autentiche ed Easter Egg" che i costruttori troveranno quando lo mettereanno insieme. Non sappiamo quali siano questi easter egg ("uova di pasqua", ovvero rimandi più o meno nascosti al film o al passato), ma sarà sicuramente una gioia per gli appassionati.

Quando arriva e quanto costa

Un set Lego di queste dimensioni non è economico: in Italia costerà 199,99 euro, in linea con altri kit paragonabili come il Set Lego Land Rover Defender 2020.

Il nuovo Ghostbusters Afterlife dovrebbe arrivare nelle sale a giugno 2021, mentre il kit arriverà molto prima, domenica 15 novembre: una piccola ma interessante consolazione per chi sta aspettando il film con trepidazione.