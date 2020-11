La Peugeot 208, vettura premiata come auto dell’anno 2020, viene proposta nel mese di novembre con tante diverse promozioni; l’esempio che promette un minor esborso di denaro, soprattutto nella fase iniziale, è quello chiamato Anticipo Zero, su una Peugeot 208 PureTech 75 CV Active Pack, con cambio manuale a 5 marce e dotata di Start&Stop. Su questo modello “base”, Peugeot propone alcuni accessori interessanti, come il Touchscreen da 7” con Mirror Screen, i retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati e i fari anteriori Eco LED: con lo sconto iniziale previsto dal finanziamento i-Move Avantage Steps e il voucher “Extra Ecobonus Peugeot”, scaricabile dal sito italiano, il listino di 17.200 euro scende a 14.200 euro.

Non si deve avere una vettura da dare in permuta, né si deve versare alcun anticipo: si inizia pagando 12 rate mensili da 149 euro, per poi proseguire con 35 rate mensili da 226 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,01%). La rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 7.540 euro, per un totale di 40.000 chilometri. L’offerta, che non comprende IPT e imposta di bollo su conformità, è valida solo per vetture in stock presso le concessionarie aderenti.

Vantaggi

Ci sono diverse offerte sulla 208, ma questa è interessante per il basso esborso iniziale, anche in assenza di usato o di auto da rottamare: intanto c’è lo sconto di 3.600 euro rispetto al listino, grazie anche all’iniziativa del voucher Peugeot, e poi l’anticipo zero. In aggiunta a questo, il primo anno si pagano rate più basse rispetto ai successivi tre anni, per un totale di 48 mesi: come dire un importo inferiore nel periodo economicamente più a rischio, per causa del Coronavirus.

Svantaggi

Nell’esempio sono indicati alcuni oneri finanziari da aggiungere al valore totale, ai quali vanno sommati i costi di eventuali optional, trattandosi di vetture già disponibili: il valore di esempio è, insomma, una base da cui partire. Manca anche il costo in caso di esubero chilometrico, con una percorrenza di 10.000 km annui che è idonea ad un uso prevalentemente urbano.

In sintesi

Modello (esempio) Peugeot 208 PureTech 75 CV Active Pack MT5 S&S Promozione i-Move Avantage Steps, voucher Extra Ecobonus Peugeot Scadenza 30 novembre 2020 Listino 17.200 euro Listino scontato 14.200 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 12 da 149 euro, 35 da 226 euro TAN 5,49% TAEG 7,01% Maxi rata finale (VFG) 7.540 euro Limite chilometrico 40.000 km Limitazioni e condizioni Non necessaria una permuta