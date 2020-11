Tra le vetture dalla vocazione “green” protagoniste delle promozioni di novembre, non ci sono soltanto le ibride o le elettriche: Skoda, ad esempio, lancia un’offerta sulla city-SUV Kamiq Scoutline con il 1.0 G-TEC da 90 CV a metano.

Equipaggiata con cambio a sei marce e trazione anteriore, questo allestimento è dotato di un look offroad, una buona quantità di accessori qualificanti, e un listino di partenza che scende, con lo sconto, a 21.700 euro.

In realtà si può ottenere uno sconto ancora maggiore, grazie ai 750 euro degli Ecoincentivi Skoda, con la rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010, e accedendo al finanziamento Skoda Clever Value+.

L’esempio della casa, comunque, esclude la rottamazione: quindi il listino rimane a 21.700 euro, e poi seguono 5.037,77 euro di anticipo, 35 rate mensili da 150 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,10%) e la rata finale di 13.538,94 euro.

Vantaggi

Questa Kamiq si presenta con un allestimento piuttosto completo, e con il plus del motore a metano, ecologico ma anche economico, grazie a benefici fiscali in alcune regioni, tra cui la riduzione o l’esenzione dal bollo auto.

C’è un anticipo da versare, che in questo caso può essere coperto da un’eventuale permuta, e per tre anni le rate sono piuttosto basse, ammontando a 150 euro al mese.

Svantaggi

L’esempio non comprende alcune spese in più, dagli oneri finanziari al costo aggiuntivo in caso di esubero chilometrico.

Sarebbe stato interessante anche un esempio con la rottamazione, per avere un’idea degli importi: visto che il sito ufficiale propone anche chat con assistenti in tempo reale, conviene approfittarne.

In sintesi

Modello (esempio) Skoda Kamiq Scoutline 1.0 G-TEC 90 CV Promozione Skoda Clever Value+; ulteriori 750 euro di sconto con Ecoincentivi Skoda Scadenza 30 novembre 2020 Listino scontato 21.700 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 5.037,77 euro Rate 35 da 150 euro TAN 3,99% TAEG 5,10% Maxi rata finale (VFG) 13.538,94 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Non necessaria una permuta; per accedere agli Ecoincentivi, rottamazione di una vettura immatricolata prima del 1.1.2010