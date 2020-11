La Fiat 500 elettrica è sicuramente una novità importante nei listini Fiat, anche nell’ottica del prossimo gruppo Stellantis: tra le promozioni di novembre viene quindi compresa anche lei, approfittando delle agevolazioni sulle vetture a zero emissioni.

In particolare, il bonus per le auto elettriche è di 4.000 euro senza rottamazione, al quale si può aggiungere un ulteriore incentivo di 1.000 euro, sempre senza auto in permuta, a condizione che il venditore aggiunga uno sconto di almeno 1.000 euro più IVA. Ecco quindi che il listino iniziale per la nuova 500 Action passa da 26.150 euro a 19.930 euro, con 6.220 euro di sconto.

L’anticipo da versare è di 6.850 euro, e quindi si pagano 36 rate mensili di 99 euro, comprese le spese di incasso rata (TAN 5,95% salvo arrotondamento, TAEG 8,19%). Alla termina, la rata pari al valore futuro garantito è di 12.624,56 euro, per un totale di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro in più. L’importo del credito comprende anche spese istruttoria, servizio marchiatura e polizza pneumatici.

Vantaggi

Pur partendo da un listino superiore rispetto a quello di una 500 con motore termico, lo sconto di 6.220 euro senza rottamazione è sicuramente un bel vantaggio. L’anticipo di 6.850 euro si può compensare con una permuta, e le rate per tre anni sono molto basse rispetto ad altre offerte simili, circa 100 euro al mese.

Il valore futuro garantito, che ammonta a più della metà del prezzo scontato, potrà servire per l’acquisto di una nuova vettura.

Svantaggi

La 500 elettrica non costa poco, e l’allestimento Action è quello di base, che non ha neppure lo schermo a centro plancia: facile quindi che si debba spendere qualcosa di più.

Agli oneri finanziari si contrappongono le eventuali agevolazioni fiscali, statali o territoriali, che sicuramente muteranno nei prossimi tre anni; così come muterà la disponibilità delle infrastrutture per la ricarica, per il momento non sempre sufficienti.

In sintesi

Modello (esempio) Fiat nuova 500 Action Promozione Go Easy Scadenza 30 novembre 2020 Listino 26.150 euro Listino scontato 19.930 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 6.850 euro Rate 36 da 99 euro TAN 5,95% TAEG 8,19% Maxi rata finale (VFG) 12.624,56 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,05 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Non necessarie permuta o rottamazione