Sempre più spesso vediamo Case auto che permettono di comprare auto online, proprio come siamo abituati ad acquistare vestiti, accessori e persino fare la spesa. E' un trend iniziato prima che il Coronavirus arrivasse, ma che con le norme anti-contagio ha letteralmente spiccato il volo.

Anche Hyundai si unisce alla lista di marchi che offrono la vendita digitale e lo fa con una nuova piattaforma chiamata ClickToBuy.it: così, tutti i passaggi - dalla scelta dell'auto alla firma del contratto - si svolgono online, lasciando solo la consegna dell'auto come attività in loco. Qui sotto vi spieghiamo come funziona.

"Percorso" personalizzato e digitale

La piattaforma Click to Buy fa parte del piano Hyundai di digitalizzare il Customer Journey, ovvero l'assistenza ai clienti sia durante la fase di vendita che in quella post-vendita.

E infatti, in ogni sezione del sito ufficiale è sempre in bella vista un bottone azzurro "Contattaci", in modo che il cliente possa esser seguito da un venditore ogni qual volta ne abbia bisogno.

In ogni caso, per gli utenti che ancora non hanno le idee chiare su cosa scegliere, il sito è in grado di consigliare un modello e un allestimento in base ai parametri personalizzabili:

Budget

Categoria della vettura

Emissioni di CO2

Metodo di pagamento preferito

Motorizzazione

Valutazione della permuta

Vendite online e consegne a domicilio

In Italia ci sono già altre Case auto che promuovono la vendita via web, molte di queste spinte dal lockdown di marzo. Ecco quali sono:

In più, ci sono anche alcuni marchi che, oltre alla vendita online, garantiscono anche la consegna direttamente a casa del cliente. Come già vi abbiamo parlato in dettaglio nella nostra guida, ecco quali case consegnano l'auto a domicilio:

Infine, c'è un servizio specifico fornito da BrumBrum - un concessionario online impiegato anche nel noleggio a lungo termine - specializzato proprio nella sanificazione e nella consegna a domicilio delle vetture.