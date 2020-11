Il nome di Giotto Bizzarrini potrebbe essere sconosciuto a molti, specialmente ai più giovani. Ma è un nome importante nella storia dell’auto: a lui si devono infatti pietre miliari come la Ferrari 250 GTO e il V12 di 3,5 litri della Lamborghini Miura.

Un ingegnere che per un breve (troppo breve) periodo fu anche a capo di una Casa automobilistica che portava il suo nome, dalla quale nacque la 5300 GT Strada, una delle gran turismo più potenti e veloci degli anni ’60. Un’avventura durata dal 1964 al 1969 e ora, a più di 50 anni di distanza, pronta a ritornare.

In grande stile

Sembra infatti che alcuni imprenditori esteri, nelle cui fila ci sono anche Ulrich Bez – ex CEO di Aston Martin dal 2000 al 2013 – e la Adeem Investments, che nel 2007 rilevò la Casa inglese da Ford, sarebbero interessati a riportare in vita la Bizzarrini, con l’intenzione di trovarle un posto nel ristretto e ricco olimpo delle supercar.

Secondo rumors infatti nei piani dei nuovi investitori ci sarebbe quello di presentare già nel 2021 un primo prototipo di supersportiva, rigorosamente a trazione esclusivamente endotermica e un prezzo dal milione di euro in su. Un’auto per pochi, pochissimi, con linee da sportiva che non cederà (almeno, questo dicono le voci) alla moda di SUV o crossover. Magari, in ossequio alla storia di Bizzarrini, con motori made in USA.

Un’operazione già tentata dalla Vgm Motors di Giovanni Mariani nel 2005, con la presentazione della concept Ghepardo al Salone di Ginevra 2006, e dalla quale però non nacque nulla di concreto, per poi finire in liquidazione nel 2011.

Una storia di sportive

Fondata nel 1964 a Livorno la Bizzarrini produsse auto sportive in pochissime unità: la 5300 GT Strada e la 1900 GT Europa (rispettivamente 133 e 25 unità) e le rarissime P538S, BZ-2001, Kjara e la Manta, primo modello firmato da Giugiaro come designer indipendente.