Ok, forse soltanto pochi di voi non conoscono questa storia legata alla più celebre delle sportive tedesche di ieri e di oggi… Per tutti gli altri, sappiate che l’erede della 356 era stata presentata nel 1963 con la sigla 901 ma nel tardo ’64, quando iniziò la produzione, Peugeot ricordò a Porsche di aver registrato per i suoi modelli tutti i numeri di tre cifre con uno zero al centro.

I tedeschi sostituirono quello “0” con un “1” e il successo non ne risentì… Anche se qualche esemplare era già uscito dalla fabbrica con il nome originale ed oggi è più prezioso che mai. Va detto che Peugeot fu molto più clemente con Ferrari, visto che non sollevò obiezioni né per la Dino 206 né per le successive 308 e 208…