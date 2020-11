Circa dieci anni fa, quando Peter Schreyer, il designer tedesco passato da Volkswagen a Kia, introduceva la nuova calandra a “naso di tigre” sui modelli della Casa coreana, il mondo dell'auto iniziava a veder arrivare le prime vetture elettriche moderne come Mitsubishi i-MiEV e Nissan Leaf.

Per sorprendere tutti con qualcosa di radicalmente nuovo e proiettato verso il futuro, Kia presentò quindi al Salone dell’auto di Parigi del 2010 la concept Pop. Si trattava di una citycar estremamente compatta e 100% elettrica, realizzata dallo studio di design europeo di Kia di Francoforte.

Futuristica a dir poco

Kia Pop proponeva un design estremamente futuristico che si allontanava molto sia dai canoni stilistici tradizionali della Casa coreana sia da quelli contemporanei, ispirandosi invece a mezzi di trasporto come elicotteri, alianti, moto da record con carenature speciali e persino astronavi.

La carrozzeria, con profilo a goccia, proponeva un grande tetto panoramico fuso con il parabrezza, portiere a farfalla dotate di finestrini dalla forma ovale allungata e porta del bagagliaio trasparente. Nella zona frontale spiccava anche un velato richiamo al “naso di tigre” realizzato mediante dei fori.

Con 3 posti in meno di 3 metri

La Pop era lunga come una Toyota iQ (ai tempi unica rivale della Smart Fortwo per dimensioni), ossia meno di 3 metri, larga 1,74 metri e con un passo di 2,06 metri. Nonostante le forme estremamente compatte, la microcar coreana metteva però a disposizione un abitacolo con 3 posti a sedere. Oltre ai due posti frontali, nell’angolo del bagagliaio era infatti posizionato un terzo sedile trasversale raggiungibile attraverso la porta posteriore ad apertura laterale.

Minimalista ma high tech

L'interno della Kia Pop era essenziale alla vista, con un design che sembrava anch'esso ispirato a quello di una capsula o di un’astronave. Il colore scelto per l’abitacolo era il viola, considerato ispiratore di calma e tranquillità.

Sfruttando la compattezza del powertrain 100% elettrico, il pannello frontale era stato montato in posizione sospesa e spostato molto in avanti. I tecnici Kia dissero che il guidatore avrebbe così avuto una visione d'insieme paragonabile a quella del pilota di un elicottero.

Aveva già i retrovisori virtuali

Tutti i comandi erano facilmente accessibili, posti su delle leve e sul volante ovale. Le informazioni sui parametri dell'auto, la potenza della batteria e la guida potevano essere visualizzate su un piccolo head-up display a Led sotto il parabrezza, mentre le funzioni di clima, multimedia e navigazione si gestivano con un altro display davanti al passeggero. Agli estremi della plancia, due schermi mostravano le immagini delle telecamere laterali che sostituivano gli specchietti retrovisori.

Fino a 160 km con un "pieno"

Il powertrain della Kia Pop era dunque composto da un motore elettrico in grado di erogare una potenza di 50 kW (68 CV) e una coppia massima allo spunto di 190 Nm. Il pacco batterie agli ioni di litio sviluppato in collaborazione con LG era già più leggero del 20% rispetto a quelli convenzionali del periodo e si ricaricava completamente in 6 ore con rete elettrica domestica a 220V oppure in appena mezz'ora nelle stazioni di ricarica rapida.

Fotogallery: Kia Pop Concept (2010)