La corsa verso al futuro dell’auto ha visto scendere in campo anche realtà che fino a pochi anni fa non pensavano minimamente alla mobilità. Aziende come Nvidia, famosa per processori grafici e schede madri ma da qualche anno impegnata a sviluppare la piattaforma Nvidia Drive, dedicata ai veicoli connessi.

Una tecnologia che a partire dal 2022 sarà a bordo anche delle auto firmate Hyundai, Kia e Genesis (il brand premium del gruppo coreano, in arrivo anche sul mercato europeo), per infotainment completamente nuovi.

Pacchetto completo

In realtà la piattaforma Nvidia Drive è già presente sulle Genesis GV80 e G80, utilizzata per il nuovo infotainment battezzato IVI (in-vehicle infotainment), con software ed hardware firmati Nvidia, grazie ai quali SUV e berlina coreani possono godere di servizi di connettività e contare su una intelligenza artificiale, naturalmente ancora allo stato embrionale.

Niente a che vedere con i blockbuster di Hollywood dunque, ma un sistema in grado di imparare e far “crescere” le differenti funzionalità dell’auto. Nuove applicazioni, strumentazione 100% digitale (in arrivo già nel 2021), possibilità di implementare i sistemi di assistenza alla guida e tanto altro faranno parte dei modelli futuri del Gruppo coreano.

I 4 pilastri

La connettività sarà il vero fulcro sul quale si baseranno i servizi delle Hyundai, Kia e Genesis sviluppata in collaborazione con Nvidia, a sua volta basata su 4 principi fondamentali: