Un modello nei listini Citroen da qualche anno come la C4 Spacetourer, già nota in precedenza come C4 Picasso, non poteva mancare nelle promozioni di novembre; anzi, a volte si possono trovare offerte interessanti proprio tra modelli già collaudati.

In questo caso, Citroen propone sia il semplice sconto sul listino, sia il finanziamento Simply for you che prevede alcuni vantaggi: anticipo zero, e durata variabile delle mini rate a tre o quattro anni, con maxi rata finale. Occorre però la rottamazione di una vettura di almeno 10 anni.

Nel dettaglio, la Citroen C4 Spacetourer Live con il turbodiesel BlueHDi da 130 CV S&S ha un listino che scende da 27.850 euro fino a 19.900 euro, e cala ancora aderendo al finanziamento fino a 19.200 euro, compresa la messa in strada ed esclusi gli oneri finanziari.

Non si versa anticipo, e con un esempio a quattro anni le rate mensili sono 47 da 280,76 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,73%), mentre la rata finale è di 9.587 euro per un totale di 40.000 km. Le rate aumentano a 302,71 euro se si include l’assicurazione sul credito PerfettoPiù.

Vantaggi

Lo sconto di 8.650 euro è sicuramente interessante: una monovolume di classe media come la C4 Spacetourer viene a costare come un’utilitaria, partendo da 19.200 euro.

Interessante, visto il periodo, anche l’anticipo zero, e la possibilità di rate mensili inferiori a 300 euro, oppure di poco superiori ma comprendenti l’assicurazione sul credito protetto.

Al termine, l’importo inferiore ai 10.000 euro potrebbe essere anche riscattato a rate, oppure si può passare su un’auto nuova.

Svantaggi

Negli importi di esempio, vanno aggiunti gli oneri finanziari, e anche alcuni importi come il costo in caso di esubero chilometrico.

In più l’offerta è vincolata alla rottamazione di un’auto di almeno 10 anni, ed riservata alle vetture in stock, non cumulabile con altre iniziative in corso: facile pensare che le vetture proposte costino qualcosa in più, per allestimenti e accessori.

Mancano un po’ di servizi: anche l’assicurazione sul credito protetto, utilissima, è a pagamento.

In sintesi

Modello (esempio) Citroen C4 Spacetourer Live BlueHDi 130 CV S&S Promozione Simply for you Scadenza 30 novembre 2020 Listino 27.850 euro Listino scontato 19.900 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione sul credito PerfettoPIù facoltativa e a pagamento Anticipo Anticipo Zero Rate 47 da 280,76 euro, 302,71 con assicurazione TAN 5,49% TAEG 6,73% Maxi rata finale (VFG) 9.587 euro Limite chilometrico 40.000 km Limitazioni e condizioni Rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni