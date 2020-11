La nuova generazione di Kia Sportage dovrebbe debuttare nel corso della primavera del 2021, con uno stile completamente nuovo e una più ampia gamma di motorizzazioni ibride, sulla scia di quanto visto con la nuova Hyundai Tucson.

Nel frattempo il SUV compatto coreano continua i test con alcune sessioni lungo il Nuburgring, come testimoniato dalle foto spia che vi mostriamo qui sotto.

Linee nuove

Le classiche camuffature nascondono l’intera carrozzeria della nuova Sportage, lasciando scoperta solo parte delle luci anteriori e posteriori, assieme alla griglia. Difficile dire quindi come potrebbe essere il look, ma pare che ci troveremo davanti a un SUV con un aspetto leggermente più sportiveggiante, abbandonando in parte le linee tondeggianti dell’attuale generazione.

Il cambiamento di stile dovrebbe riguardare anche l’abitacolo, del quale purtroppo non esistono ancora foto, con strumentazione 100% digitale e un monitor dell’infotainment più grande rispetto al presente e nuove funzionalità, come piena connettività grazie al sistema UVO Connect (rinnovato da poco) per scaricare aggiornamenti direttamente dall’auto.

Novità anche per i sistemi di assistenza alla guida, di Livello 2, con cruise contro adattivo e mantenimento attivo della corsia, assieme a frenata d'emergenza e molto altro.

Tutto l’ibrido che c’è

Come scritto all’inizio la nuova Kia Sportage dovrebbe condividere i motori con la nuova Hyundai Tucscon, questo significa che ai classici benzina e diesel si affiancheranno anche unità elettrificate di tutti i tipi. Al già presente mild-hybrid infatti si dovrebbero affiancare un full hybrid benzina da 230 CV e un plug-in, del quale però ancora non sono state comunicate le specifiche.

Per quanto riguarda la trazione dovrebbe rimanere la possibilità di avere sia varianti a 2 ruote motrici sia varianti a trazione integrale.