Il parcheggio automatico dell'auto non è certo una novità perché, come abbiamo avuto modo di vedere, sono diversi i costruttori che già lo propongono su alcuni modelli, come ad esempio quello presente sull'Audi A3. Grazie al progresso tecnologico, negli ultimi mesi abbiamo però visto dei grandi passi in avanti e su diverse auto è adesso possibile avviare la manovra anche da remoto.

È questo il caso del nuovo Volkswagen Touareg, giunto attualmente alla terza generazione, che - grazie a una nuova versione del Park Assist (la funzione preposta al parcheggio automatico) - è ora in grado di entrare e uscire dai parcheggi in modo completamente automatico.

Il tutto avviene attraverso l'ausilio dello smartphone, che, grazie a un'applicazione, si trasforma in telecomando permettendo di controllare la vettura da remoto.

Meno stress

Grazie al rinnovato Park Assist l'utente può quindi gestire più facilmente tutte quelle situazioni stressanti. Come ad esempio quando ci si trova all'interno di un parcheggio multipiano di un'aeroporto e, oltre a dover scaricare i bagagli, è necessario parcheggiare l'auto in spazi molto stretti.

In questo specifico contesto, avvalendosi della nuova funzionalità di Volkswagen, sarà quindi possibile scaricare i bagagli e lasciare al sistema di parcheggio automatico l'incombenza di dover parcheggiare la vettura.

Rispetto alla precedente versione la differenza è quindi notevole, poiché non è più richiesto alcun intervento su acceleratore e freno da parte del guidatore. Sarà infatti il SUV a occuparsi di tutto, controllando sterzo, acceleratore e freno. Il Park Assist presente sul nuovo Touareg è in grado di entrare e uscire autonomamente da qualsiasi tipo di parcheggio, sia frontalmente che in retromarcia.

La "magia" è possibile grazie ai dodici sensori a ultrasuoni e alle quattro telecamere a 360 gradi facenti parti del sistema Area View. Le telecamere sono posizionate su parabrezza, specchietti esterni e nel bagagliaio.

Due modalità di funzionamento

Il nuovo Park Assist offre due modalità di funzionamento: una "in presenza" e l'altra da remoto. Nella prima modalità, il conducente rimane seduto all'interno del veicolo e lo attiva dallo schermo del sistema multimediale dove saranno visibili i posti liberi rilevati.

Nella seconda modalità, il conducente scende dal Touareg e controlla la manovra di parcheggio dal proprio smartphone avvalendosi dell'applicazione VW Remote Park Assist Plus (per avviarla è necessario premere e tenere premuto il tasto virtuale "Drive" visibile sullo smartphone).

Per attivare l'uscita automatica dal parcheggio, il conducente non deve far altro che avviare il motore utilizzando l'applicazione VW Remote Park Assist Plus (premendo il pulsante START/ENGINE/STOP dello smartphone), scegliere tra le manovre disponibili visualizzabili sullo schermo del dispositivo e avviarla premendo il tasto Drive.