Nel clima di incertezza per la nuova emergenza Coronavirus, con le ovvie conseguenze anche sulle vendite delle auto, le case propongono per il mese di novembre sempre nuove iniziative: prendiamo ad esempio la promozione Lancia anticipa il Natale, che riguarda tutte le versioni di Lancia Ypsilon fino al 30 novembre.

La promozione consiste nella possibilità di scaricare un voucher entro fine mese dal sito Lancia, per ottenere uno sconto fino al 31 dicembre di 3.500 euro su tutti gli allestimenti di Ypsilon, Maryne, Gold e Silver, in associazione con un finanziamento, anticipo zero e prima rata a 180 giorni.

Vediamo un esempio: la Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV ha un listino di 14.750 euro, che scende a 12.750 con il voucher, e fino a 11.250 aderendo al finanziamento Be-Hybrid Contributo Prezzo.

L’anticipo non è previsto, e si paga la prima rata a 180 giorni; le rate sono in tutto 79 a 196 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,25%), a copertura totale dell’importo. Sono incluse nella rata le principali spese del finanziamento, compresi i costi di apertura pratica, mentre vanno aggiunti arrotondamento rata e 3 euro l’anno di invio rendiconto cartaceo.

Vantaggi

Un’offerta molto indicata per attirare una clientela che attende momenti migliori per acquistare l’auto: in questo caso, senza la necessità di una permuta, non c’è anticipo, si paga dopo sei mesi, e la rata riesce ad essere inferiore ai 200 euro senza la necessità di una rata finale. Anche molte delle spese sono comprese nell’importo totale.

Svantaggi

L’offerta è sulle vetture disponibili, e non cumulabile con altre azioni commerciali in corso; inoltre la Silver è la Ypsilon meno costosa e dotata, per cui potrebbero essere proposte versioni dal prezzo superiore.

La durata totale del finanziamento di 84 mesi, cioè 7 anni, è piuttosto lunga, e pensata per chi vuole tenere l’auto in proprietà.

In sintesi

Modello (esempio) Lancia Ypsilon Silver Hybrid 1.0 70 CV Promozione Voucher Lancia anticipa il Natale, Be-Hybrid Contributo Prezzo Scadenza 30 novembre 2020 per fissare l’offerta entro il 31 dicembre 2020 Listino 14.750 euro Listino scontato 11.250 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo Zero Rate 79 da 196 euro dopo 180 giorni TAN 6,85% TAEG 9,25% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo sulle vetture in stock, non cumulabile con altre promozioni