Il debutto della versione di serie dell’Audi Q4 e-tron arriverà nel corso del 2021, per rimpolpare la famiglia elettrica della Casa tedesca – per ora composta dalla sola e-tron – con misure più contenute e listino sensibilmente ridotto rispetto a quello del grosso SUV elettrico.

Nell’attesa di vederla senza veli ecco nuove foto spia del SUV compatto a emissioni zero di Ingolstadt, fotografato durante alcuni test nel freddo della Svezia.

Bocca chiusa

Che si tratti di un SUV elettrico è facile da capire: la grossa griglia single frame è completamente chiusa, segno di come sotto al cofano non ci sia alcun tipo di motore endotermico a muovere le ruote. Ruote che, se la Q4 e-tron dovesse mantenere lo stesso schema della concept (e di altre elettriche) disporranno di un motore elettrico per asse, per avere così la trazione integrale senza albero di trasmissione.

Ma al di là di questo particolare sembra che il SUV dei 4 Anelli manterrà lo stesso aspetto del prototipo visto al Salone di Ginevra 2019. Forme classiche, per chi preferisce uno stile da coupé ci sarà la Q4 e-tron Sportback, con misure leggermente inferiori rispetto a quelle della Q5 ma maggiore spazio. Merito dell’architettura elettrica (basata sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen) che fa a meno di tanti organi meccanici propri delle auto a combustione.

Scelta ampia?

Se lo stile quindi appare chiaro nonostante i camuffamenti, ancora non si sa nulla per quanto riguarda potente e autonomia. O quasi. Per ora infatti abbiamo solo i dati relativi alla concept, vale a dire 306 CV di potenza per 450-500 km di autonomia, grazie a un pacco batterie da 82 kWh.

Ma, se confermata, sarà l’unica scelta possibile o rappresenterà il top di gamma di una famiglia con differenti tagli di batterie e motori differenti? Naturalmente tutte le risposte arriveranno quando l’Audi Q4 e-tron verrà presentata ufficialmente.