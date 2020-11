Dal 7 al 21 febbraio 2021 si svolgeranno a Cortina i Campionati del mondo di sci alpino. Un appuntamento importanti non soltanto per la specialità, ma per l’Italia in generale che, proprio attraverso questo avvenimento sportivo dalla risonanza internazionale punta a ripartire dopo un 2020 segnato dalla crisi legata alla pandemia da Coronavirus.

Un evento importante, dunque, del quale farà parte anche Telepass, che proprio oggi ha annunciato che sarà presenting sponsor dell’appuntamento cortinese.

Valori comuni

L’annuncio è stato dato in occasione di una conferenza stampa svoltasi al rifugio Duca d’Aosta, la cui terrazza si affaccia proprio sulle piste che vedranno lo svolgimento delle gare il prossimo anno alla presenza di Valerio Giacobbi, Amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021, e di Gabriele Benedetto, Amministratore delegato di Telepass.

La collaborazione tra le due realtà, come sottolineato dai rispettivi rappresentanti, nasce da una condivisione di valori, che ha come direttrice lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile anche sulle piste da sci.

Una skicard dedicata

Nell’ambito di questa partnership, Telepass ha annunciato una serie di interessanti novità per tutti gli amanti dei weekend sulla neve. A partire da febbraio 2021, infatti, verrà attivato il servizio Skipass di Telepass anche nel comprensorio cortinese.

Sarà possibile acquistare dall’app Telepass le skicard, che per l’occasione avranno una grafica personalizzata e realizzata in edizione limitata proprio per i Mondiali di sci.

Dopo averle acquistate queste verranno direttamente spedite a casa e sarà possibile utilizzarle dopo averle attivate. Il vantaggio di scegliere questa soluzione è rappresentato dalla possibilità di sciare a Cortina senza fare code alla biglietteria, pagando la migliore tariffa applicata dal comprensorio per il tempo effettivo di permanenza sulle piste.

Un luogo tutto nuovo

In occasione della presentazione della collaborazione, inoltre, Telepass ha anche presentato il suo nuovo logo aziendale che verrà utilizzato a partire dal 2021. Questo si caratterizza per la presenza di una freccia che concettualmente punta al futuro.

Si conferma invece la scelta di puntare sui colori giallo e blu, che ne sottolineano le caratteristiche di sostenibilità e innovazione, mentre il nuovo carattere minuscolo e più arrotondato conferisce al marchio un tono più amichevole e dinamico.