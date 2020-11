La regina delle vendite in Italia è sempre lei, la Fiat Panda: Fiat lo sa bene, e anche nel periodo di crisi per Coronavirus le offerte di novembre puntano sull’utilitaria da poco rinnovata, e disponibile in inedite versioni.

La Fiat Panda nel nuovo allestimento Sport, dotata del 1.0 70 CV mild-hybrid Euro 6d Final, costa di listino un po’ più dei modelli base, vale a dire 15.500 euro, ma con il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid lo sconto scende. fino a 11.200 euro, in caso di rottamazione.

Partendo da questo importo, non si versa anticipo, e si paga la prima rata dopo 30 giorni: le prime 24 rate ammontano a 121,58 euro, mentre le successive 72 salgono a 181,90 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,16%), includendo spese di incasso, spese istruttoria, bolli, servizio marchiatura e polizza pneumatici.

Non sono compresi invece IPT, PFU e arrotondamenti, più l’invio del rendiconto cartaceo di 3 auro l’anno. Alla fine non c’è maxi-rata: la vettura è completamente acquistata.

Vantaggi

Le offerte del gruppo Fiat sembrano tarate appositamente sul periodo che stiamo vivendo: l’anticipo è zero, la prima rata si paga dopo un po’, e grazie agli sconti le rate iniziali sono bassissime (circa 122 euro), ma anche le successive superano di poco i 180 euro.

Tra l’altro, questa versione, oltre al motore ibrido, dispone di radio DAB touch da 7” con connettività smarthpone, e delle finiture specifiche del modello Sport, come gli interni neri con dettagli rossi.

Svantaggi

L’offerta è legata alla rottamazione, secondo parametri non indicati nell’esempio; inoltre, le vetture proposte potrebbero disporre di accessori più costosi rispetto al modello di esempio, da valutare durante la trattativa.

A differenza della promozione Lancia, quella Fiat suddivide ancora il finanziamento in due fasi, con la prima parte meno onerosa: il totale del finanziamento è sempre piuttosto lungo (96 mesi), pensando al possesso finale dell’auto.

In sintesi

Modello (esempio) Fiat Panda Sport 1.0 70cv Hybrid Euro 6d-Final Promozione Contributo Prezzo Be-Hybrid Scadenza 30 novembre 2020 Listino 15.500 euro Listino scontato 11.200 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 24 da 121,58 euro dopo 30 giorni, 72 da 181,90 euro TAN 6,85% TAEG 9,16% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo in caso di rottamazione