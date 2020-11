Un marchio come Jeep non può mancare tra le offerte di novembre, dal momento che vengono promossi modelli importanti della casa come le ibride plug-in 4xe, che possono ancora usufruire degli incentivi statali: una delle più convenienti è senz’altro la Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid.

Il suo listino di partenza sarebbe di 38.500 euro, ma con l’applicazione combinata di ecobonus, sconto rottamazione e sconto della casa scende fino a 30.060 euro, vale a dire ben 8.440 euro di meno; peraltro, si può accedere ad uno sconto inferiore anche senza rottamazione.

Con il finanziamento Jeep Flexi Excellence, l’anticipo da versare è di 5.000 euro, mentre le rate si possono pagare a 1, 3 o 6 mesi; con pagamento dopo 30 giorni, le 48 rate mensili ammontano a 229 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,16%), mentre la rata finale è pari a 19.525,56 euro, per un totale di 60.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Le auto ibride continuano ad essere un buon investimento: a fronte di un listino un po’ più alto, si possono avere sconti maggiori, e soprattutto vantaggi economici in termine di costi di gestione, e di trattamento fiscale.

Il modello, da poco uscito, può contare su ribassi che si avvicinano agli 8.500 euro, e in più si può scegliere quando pagare la prima rata: un vantaggio adatto al periodo.

Svantaggi

C'è la possibilità di esaurimento dei fondi, e comunque lo sconto maggiore si ottiene solo con la rottamazione: quindi l’anticipo di 5.000 euro è da pagare subito.

Per quattro anni le rate sono ridotte, ma la rata finale è più della metà del listino non scontato: come dire che questa offerta è poco adatta se si vuole tenere la vettura anche al termine delle rate.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Renegade Limited 1.3 4xe Plug-in Hybrid Promozione Jeep Flexi Excellence Scadenza 30 novembre 2020 Listino 38.500 euro Listino scontato 30.060 euro Servizi aggiuntivi Prima rata dopo 1, 3 o 6 mesi Anticipo 5.000 euro Rate 48 da 229 euro a 30 giorni TAN 4,99% TAEG 6,16% Maxi rata finale (VFG) 19.525,56 euro Limite chilometrico 60.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Ecoincentivi statali con rottamazione