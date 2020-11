Tra le offerte di novembre, anche Seat schiera molti dei suoi modelli, compresa la recente Tarraco, al vertice dei SUV della casa spagnola. Ci sono varie offerte su questo modello: vediamo quello di esempio con la rata più bassa, che si riferisce ad una Seat Tarraco Style 1.5 TSI 150 CV.

La versione comprende accessori importanti, come ad esempio front e line assist, climatronic a tre zone o il media system da 8” con Virtual Cockpit, per un listino totale che, grazie agli sconti, parte da 24.400 euro.

Per questo finanziamento, è previsto un anticipo di 4.380,30 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 219 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,98%), e il valore futuro garantito ammonta a 14.757,60 euro. A questo si aggiungono due anni di garanzia oltre agli altri due di legge, fino a 40.000 km totali.

Vantaggi

Un classico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale corrispondente al valore futuro garantito: c’è uno sconto iniziale, e le rate triennali sono piuttosto contenute, ammontando a 219 euro mensili. Il modello è ben dotato di accessori, ma il plus è costituito dai quattro anni di garanzia.

Svantaggi

Rispetto al periodo di nuova emergenza, mancano agevolazioni offerte da alcuni concorrenti: anticipo zero, tasso zero, o prima rata dopo qualche mese. Nell’esempio non è indicato il chilometraggio massimo per la garanzia del valore finale senza penali.

In sintesi

Modello (esempio) Seat Tarraco Style 1.5 TSI 150 CV Promozione Seat Financial Service Scadenza 30 novembre 2020 Listino scontato 24.400 euro Servizi aggiuntivi 4 anni totali di garanzia Anticipo 4.380,30 euro Rate 35 da 219 euro TAN 3,99% TAEG 4,98% Maxi rata finale (VFG) 14.757,60 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Non necessaria la rottamazione