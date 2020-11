Ci sono promozioni di novembre che vengono prolungate dalle case fino a fine anno: ad esempio, Audi porta al 31 dicembre la scadenza della promozione Audi Value sulla A1 Sportback. Vediamo un esempio sulla A1 Sportback 30 TFSI S tronic Admired, che comprende i colori metallizzati ed effetto perla, i cerchi da 17”, il digital cockpit da 10,25” e l’Audi smartphone interface.

Il listino iniziale è di 26.020 euro, che con lo sconto scende da 23.190,39 euro; l’anticipo è pari a 7.731,06 euro, mentre le rate sono 23 da 179 euro (TAN 4,25%, TAEG 5,86%), con rata finale di 12.858,26 euro.

L’importo comprende l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per un anno o 60.000 km, più il servizio gratuito Premium Care per 24 mesi o 30.000 km. E un vantaggio in più: torna la promozione PCP a rate rimborsate, che permette il rimborso delle prime tre rate, se pagate integralmente e con puntualità.

Vantaggi

Si tratta di una proposta interessante perché non è vincolata ad usato in permuta o da rottamare, né alla disponibilità di fondi statali: lo sconto è garantito, così come la restituzione delle prime tre rate, che comunque hanno un valore inferiore a 180 euro.

Il modello ha anche una buona dotazione di serie, compresa la verniciatura metallizzata o perlata -che quasi sempre si paga a parte.

Svantaggi

Con qualche optional in più, è facile far lievitare il prezzo iniziale, già altino rispetto a molte concorrenti del segmento.

L’anticipo di 7.731 euro è piuttosto sostenuto (ma si può ovviare con una permuta), così come la rata finale: più indicata la sostituzione rispetto al riscatto. Non è segnalato il limite chilometrico massimo.

In sintesi

Modello (esempio) Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic Admired Promozione Audi Value Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 26.020 euro Listino scontato 23.190,39 euro Servizi aggiuntivi Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km, Premium Care 2 anni/30.000 km Anticipo 7.731,06 euro Rate 23 da 179 euro, le prime tre rimborsate da Audi TAN 4,25% TAEG 5,86% Maxi rata finale (VFG) 12.858,26 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Non necessaria la rottamazione