Uno dei SUV Jeep più amati e apprezzati in tutto il mondo e anche in Italia è la Compass che si prepara a debuttare in una forma rinnovata al Salone di Guangzhou in Cina (22 novembre - 1° dicembre) e attesa sul mercato nel 2021.

In attesa di vederla dal vero possiamo già farci un'idea di com'è fatta la Jeep Compass restyling attraverso le prime immagini ufficiali, una serie di teaser digitali che ci mostrano sia lo stile esterno che gli interni caratterizzati da un inedito schermo dell'infotainment "galleggiante".

Uno "sguardo" nuovo

Partiamo però dall'aspetto del nuovo frontale di Jeep Compass restyling che nel rendering ufficiale ci fa vedere delle barrette croate inserite nelle tipiche sette feritoie della calandra Jeep, oltre a una presa d'aria inferiore ricavata nel paraurti che ingloba anche i fari fendinebbia.

Fotogallery: Jeep Compass restyling 2021, i teaser

5 Foto

Pure i gruppi ottici anteriori sembrano avere un nuovo stile, con fari più sottili e luci diurne a LED spostate nella parte alta. Per conoscere il novo look del posteriore, presumibilmente modificato nella forma del paraurti e dei fari, occorre invece attendere alcuni giorni.

Arriva il tablet in plancia

Una grande differenza fra questa Compass restyling e il modello precedente è proprio negli interni, come ci conferma la foto del grande schermo "galleggiante" in stile tablet e non più inglobato nella plancia.

Questa nuova disposizione del display permette di modificare la console dei comandi, con il posizionamenti ribassato alla base dello schermo dei pulsanti e delle bocchette di aerazione. Anche le finiture in pelle e alluminio si estendono su tutta la plancia in maniera diversa da prima, fino alle portiere.

Climatizzazione touch

Un altro dettaglio che si può cogliere dall'immagine dello schermo con scritte in cinese è la presenza di icone relative alla climatizzazione, cosa che fa pensare ad un'eliminazione dei pulsanti fisici per regolare l'aria in vettura in favore di comandi touch sul display, come fatto da molti altri Costruttori.

A questo si aggiunge un nuovo sistema di telecamere di parcheggio a 360 gradi, mentre la presenza di un quadro strumenti e di un volante tutto nuovo è per ora anticipato solo da indiscrezioni non ufficiali. Nulla è invece trapelato sulle motorizzazioni che dovrebbero comunque derivare dal modello attuale, compresa l'ibrida plug-in 4xe.