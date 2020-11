Manca esattamente una settimana al Black Friday, uno dei giorni più attesi dai consumatori per comprare prodotti scontati. Un'opportunità che da tempo cavalca anche il settore auto.

A questo proposito FCA Bank ha dato il via alla Black Friday Week con 3 speciali offerte, attive fino al 27 novembre, dedicate alla mobilità e ai prodotti bancari offerti dal gruppo FCA e dal fornitore di servizi a noleggio Leasys.

30% di sconto su Leasys CarCloud

La prima offerta messa a disposizione per i clienti riguarda gli sconti sull’iscrizione al servizio Leasys CarCloud che permette di noleggiare i modelli del gruppo FCA in abbonamento e che ha già raggiunto più di 10.000 iscritti ad un anno dal lancio. I diversi voucher presenti sul sito Amazon saranno scontati del 30% rispetto al prezzo di listino.

Promozioni sul noleggio a lungo termine

La seconda offerta riguarda il servizio Leasys Miles, la formula di noleggio a lungo termine pay per use pensata per chi percorre meno di 15.000 chilometri all’anno con i primi 1.000 chilometri inclusi nel canone. Chi sottoscriverà la nuova promozione per i modelli Fiat Panda, Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Stelvio, potrà usufruire gratuitamente di 1.000 km aggiuntivi.

Oltre a questa offerta, FCA Bank propone anche una promozione dedicata al servizio Leasys Take Away, il noleggio a lungo termine con consegna della vettura entro 15 giorni. I clienti potranno avere uno sconto del 20% sulla tariffa base per i modelli Fiat 500, 500L Lounge, 500X e Tipo.

Bonus con carta di credito

I clienti che faranno richiesta per ricevere la carta di credito FCA Bank e quelli che faranno il passaggio da Carta Club a carta di credito Visa riceveranno un bonus di 50 euro, effettuando un acquisto entro il 31 gennaio 2021. L’importo verrà accreditato direttamente sull’estratto conto della carta.