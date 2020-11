Il Black Friday è uno dei momenti migliori dell'anno per comprare qualcosa e il settore auto non fa eccezione. Fra i tanti eCommerce, anche BrumBrum aderisce ai "giorni dei supersconti" in vista del Black Friday del 27 novembre 2020.

Piattaforma per la vendita diretta di auto online, BrumBrum offre sconti fino a 1.000 euro su vetture usate e noleggi a lungo termine, a partire dalle ore 12:00 di lunedì 23 novembre e fino a mercoledì 3 dicembre. Tutte le promozioni sono raggruppate nella sezione dedicata del sito BrumBrum.it/BlackFriday.

Offerte sull'usato

Sul sito citato poco sopra, le vetture in promozione sono divise in tre fasce di sconto sul prezzo originario:

500 euro

750 euro

1.000 euro

Per accedere allo sconto, bisogna selezionare l'auto preferita e inserire nell'apposita sezione il codice BF2020 per avere la vettura a prezzo ridotto.

Offerta sul noleggio

Nel caso del noleggio a lungo termine, lo sconto non è tanto sul prezzo dell'auto, quanto piuttosto direttamente sui canoni mensili. In più, al momento della conferma dell'ordine, per ogni vettura a noleggio viene anche regalato un buono carburante del valore di 300 euro.

Così come per l'usato, anche qui si accede a questi vantaggi sul canone e sul carburante attraverso il codice sconto BF2020, da inserire nell'apposita sezione.