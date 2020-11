Mi faccio lo smartphone, la TV o l'automobile? Il Black Friday anche quest'anno pone questo dilemma, senza contare che, parlando di cose con le ruote, ci si sono messe anche le moto tra gli oggetti offerti a prezzi allettanti per un periodo che va da un giorno ad una settimana.

Le case auto tuttavia non sembrano aver preso l’occasione al volo per spingere un mercato in evidente rallentamento dopo la fine sostanziale degli incentivi. Le offerte e le compagne specifiche sono dunque affidate ai concessionari mentre alcuni marchi prendono l’occasione per promuovere tutto ciò che non è metallo.

Dunque soprattutto servizi con un duplice obiettivo: rivolgersi ad un certo tipo di clientela, già fortemente orientato sui servizi e l’e-commerce, e allargare la base per questo nuovo canale dove c’è ancora molto da fare per conquista e fidelizzazione.

FCA, un mondo da scoprire

Per il suo Black Friday FCA punta non su specifici modelli, ma sulla propria finanziaria FCA Bank.

Ci sono l'iscrizione gratuita al LeasysCarCloud, sullo sconto del 30% sui voucher, su 1.000 km gratis per Leasys Miles, sul 20% per Leasys Take Away e su un bonus da 50 euro da spendere entro il 31 gennaio 2021 per chi richiede la carta di credito FCA Bank o effettua il passaggio da Carta Club a Visa. FCA lancia offerte anche attraverso Mopar, il suo brand del post vendita con sconti dal 45% al 60% su oltre 8.000 prodotti nel catalogo.

BMW, il 30% sui servizi digitali

Quest'anno c'è anche BMW che propone a prezzi scontati i pacchetti Connected Drive e i servizi digitali My Car che aggiornano le funzionalità della vettura come l'assistente vocale, la commutazione automatica dei fari, l'aggiornamento delle mappe, il drive recorder, il sound artificiale, l'assetto M e persino il cruise control adattivo con funzione stop&go. Qui si risparmia il 30%.

Mercedes parte dal black saturday

Mercedes fa partire le proprie offerte da sabato 28 novembre e le chiama Cyber Week. Per chi sceglie le versioni ibride plug-in di Classe A, B o GLA c'è incluso nel prezzo il pacchetto Service Case con 3 tagliandi e l'e-mobility package comprende wallbox, cavo di ricarica e l'e-scooter.

Per chi spende poi i tagliandi o servizi di assistenza o l'acquisto di pneumatici lo sconto è di 100 euro per almeno 350 di spesa da fare entro il 31 dicembre.

Suzuki, un -15% da campioni di MotoGP

Anche Suzuki punta sulla personalizzazione dell'auto con sconti del 15% sul listino sulla propria piattaforma e-commerce per abbigliamento, gadget e accessori con il codice promozionale BLACKSUZUKI.

Particolarmente interessante è la gamma Motorsport nell'anno in cui la casa di Hamamatsu ha vinto il titolo piloti in MotoGP. Qui si spazia dalle auto alle moto, senza soluzione di continuità.

Mazda, una settimana per 2 anni

Mazda invece propone per una settimana il pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence che ha validità biennale in omaggio a chi acquista una delle sue auto in gamma. Inclusi ci sono i ricambi, i fluidi e la manodopera per i primi due tagliandi.

In più c'è Mazda ServicePlus che aggiunge al vantaggio economico anche l'attestazione che l'auto è stata sottoposta ad interventi di manutenzione periodica presso la rete di assistenza Mazda con ricambi originali.

Kia, 150 Sportage speciali

Kia propone per il Black Friday 2020 la Kia Sportage Mild Hybrid Black Edition in soli 150 esemplari. Tra le particolarità la tinta bianco con effetto perlato "Deluxe White", i dettagli in nero lucido per la griglia frontale, le cornici dei fendinebbia, gli skid plate, i cerchi da 17'' e il nuovo lettering "Sportage" sul portellone posteriore. C'è sono anche il sistema UVO Connect e 7 anni di traffico inclusi.

Toyota per la sicurezza

L'offerta di Toyota si fa in 3: Plus Pack con Pay per Drive, Plus Pack Light e Sistema LoJack. La prima offre a 1.500 (anziché 4.000) Toyota Touch 3 con GoPlus, servizio LoJack e pneumatici invernali per la Corolla, acquistata con formula Pay per Drive.

La seconda vale per Yaris, RAV4 e C-HR, con prezzo speciale per avere il sistema di recupero auto LoJack e pneumatici invernali, a prezzi rispettivamente di 900, 1.200 e 1.300 euro. Infine il terzo permette di avere il sistema LoJack Scout Premium 4 anni a 400 euro.

Le offerte dal mondo del noleggio

Offerte arrivano anche dal mondo del noleggio. Le più interessanti sono quelle di BrumBrum che dà uno sconto fino a 1.000 euro sui canoni per il noleggio a lungo termine con il codice BF020. In più viene regalato un buono carburante di 300 euro. Ancora da scoprire invece l'offerta di Arval, che non gioca d'anticipo e svelerà la propria offerta dalla mezzanotte del fatidico "venerdì nero".

Anche il sito Hurry!, un aggregatore di servizi sul noleggio a lungo termine e sull'usato, se vi iscrivete alla sua newsletter, propone sconti fino a 1.800€ sull'usato garantito, uno sconto fino al 33%, 10.000 km in omaggio e rimborso del costo della prenotazione sul noleggio a lungo termine con un risparmio complessivo che può arrivare fino a 4.410 euro.

Tutte le offerte auto del Black Friday 2020