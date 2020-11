Le one-off sono vetture uniche, elitarie, realizzate in occasione di importanti commemorazioni o su specifica richieste di un cliente.

La BMW 745Le xDrive che vediamo nelle foto, ad esempio, è un'esclusiva versione appositamente realizzata per assolvere alle funzioni di navetta per l'hotel Ellerman House di Città del Capo (Sudafrica). Stiamo quindi parlando di un vero e proprio taxi ultra-lusso, utilizzato per trasportare i turisti in aeroporto. Una Serie 7 molto fuori dall'ordinario insomma...

Lusso naturale

A personalizzarla ci ha pensato la divisione Individual Manufaktur dell'azienda bavarese, specializzata in questo tipo di progetti. Il "trattamento" estetico è piuttosto visibile, essendo caratterizzato da una vernice esterna con un'esclusiva tonalità ottonata, abbinata a cerchi in lega leggera M da 20 pollici. Non mancano le scritte Ellerman House su molti dettagli, cuscini compresi.

Essendo un'auto specifica per il trasporto persone è infatti all'interno che gli artigiani del reparto personalizzazione della casa tedesca hanno lavorato di più. Il team tedesco si è avvalso anche della consulenza dell'artista sudafricano Nic Bladen, il quale, per il suo lavoro di personalizzazione, ha tratto ispirazione dalla caratteristica flora del paese africano.

Si integra con la natura

L'impronta dell'artista è visibile in tutta la plancia e nei pannelli porta, dove trovano posto alcune repliche tridimensionali di piante, che sono state incastonate all'interno di specifici pannelli con sfondo nero e copertura trasparente. Tutti gli abbinamenti di colori degli interni e i materiali sono stati scelti in modo oculato, con l'obiettivo di rappresentare al meglio il Sudafrica.

Sotto il cofano di questa così particolare BMW troviamo un propulsore ibrido plug-in 6 cilindri da 3,0 litri, che eroga complessivi 394 cavalli, con un'autonomia elettrica di circa 51 chilometri. Quest'ultima caratteristica rende l'auto particolarmente adatta per il trasporto di passeggeri dall'aeroporto di Città del Capo all'hotel, essendo separati da una distanza di 25 km.

L'intero processo di creazione della berlina super lussuosa personalizzata è stata documentato in una serie di video. L'episodio finale è visibile sotto.