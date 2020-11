Le immatricolazioni auto a ottobre 2020 in Europa continuano a far segnare il segno rosso, con un calo del 7,1% rispetto allo stesso mese del 2019. Un ennesimo tonfo con appena 1.127.624 auto vendute per un totale di 9,7 da gennaio a ottobre.

Panorama desolato e desolante che vede ancora una volta Volkswagen in cima alla classifica dei marchi top nel Vecchio Continente, con la Golf prima tra le auto più vendute con 27.530 unità e la ID.3 davanti a tutte nella classifica delle auto elettriche, con 10.475 auto vendute.

Compatte uber alles

Le compatte di Wolfsburg dominano così il mercato, e se per quanto riguarda la Volkswagen Golf si tratta ormai di una "non" notizia, la Volkswagen ID.3 fa segnare una partenza col botto che forse neanche nei sogni più rosei di VW era immaginabile. E se volete conoscere la classifica completa delle auto elettriche più vendute in Europa vi rimandiamo all'approfondimento di InsideEvs.

Dietro alla Golf, con 22.588 unità, si posiziona la rivale di sempre Renault Clio, la bestseller francese che da tempo ormai si alterna con la tedesca in cima alla classifica. Terza la Opel Corsa, in costante risalita con 21.220 unità immatricolate a ottobre 2020, seguita dalla "cugina" Peugeot 208 a 19.130 auto vendute.

Al quinto posto troviamo l'unica italiana in top 10, la Fiat Panda con le sue 19.046 immatricolazioni in Europa a ottobre 2020, dietro la quale si trova il primo SUV/crossover della classifica: la Renault Captur con 18.436 auto. Seguono Toyota Yaris (17.671), Peugeot 2008 (17.420), Skoda Octavia (17.216) e Citroen C3 (16.298).

I SUV dominano

Parlando invece di segmenti, è quasi inutile sottolineare come i SUV rappresentino le auto più amate dagli europei, col 40,7% e la top 3 rappresentata da Renault Captur, Peugeot 2008 e Volkswagen T-Roc (15.275 unità vendute).

Seguono il segmento delle piccole (18,9%) con Renault Clio, Opel Corsa e Peugeot 208 (19.130 unità) e quello delle compatte (17,9%) guidato da Volkswagen Golf, Skoda Octavia e Mercedes Classe A (151.848).

Infine da segnalare la quarta posizione del segmento delle citycar (7,1%), dove le italiane Fiat Panda e Fiat 500 (12.848) si prendono i primi 2 gradini del podio, seguite dalla Renault Twingo (7.512).

Le 10 auto più vendute in Europa a ottobre 2020