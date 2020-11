Nella gamma Dacia c'è una multispazio che di spazio ne offre davvero tanto e come sempre a prezzi competitivi, ma nel futuro di Dacia Lodgy sembra esserci non più una MPV, ma un SUV a 7 posti.

Secondo il magazine francese L'argus il marchio rumeno starebbe infatti sviluppando l'erede della Lodgy sotto forma di SUV ibrido basato sul pianale della nuova Sandero e si tratterebbe della prima elettrificazione per Dacia.

SUV ibrido a 7 posti

Sempre secondo la stessa fonte la nuova Dacia Lodgy, lanciata sul mercato nel 2012, si trasformerebbe in SUV ibrido a 7 posti con l'aggiunta di diverse altre dotazioni inedite come la frenata d'emergenza automatica, l'allerta angolo cieco, l'assistente alle partenze in salita e il freno a mano elettrico.

Per quel che riguarda la motorizzazione della nuova Lodgy si parla con insistenza di una versione semplificata del sistema ibrido già visto sulla Renault Clio E-Tech Hybrid, col 1.6 benzina da 140 CV. Probabile addio invece al motore diesel.

Da metà 2021

Il debutto del nuovo SUV Dacia che prenderà il posto di Lodgy è atteso per metà 2021, stando almeno all'aspetto dei muletti camuffati sorpresi recentemente da alcune foto spia.