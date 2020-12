Non è certo più la Puma coupé di prima generazione, ma di certo la nuova Ford Puma si distingue per la sua carrozzeria sportiveggiante da SUV-Crossover compatta; uscita da poco, e già in promozione fino al 31 dicembre, con diverse tipologie di offerte, anche sulle versioni ibride. Un esempio è la proposta Idea Ford su una nuova Puma Titanium Ecoboost Hybrid da 125 CV.

Il listino di partenza scende da 23.750 euro a 19.350 euro, grazie ad ecoincentivi e contributo rottamazione di Ford, a fronte del ritiro di un’auto immatricolata entro il 31 dicembre 2013.

Per questa offerta, l’anticipo è zero, e le rate mensili sono 36 da 292,25 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,40%); al termine la rata ammonta a 12.350 euro, come sempre rifinanziabili, per un massimo di 45.000 km, e 0,20 euro per ogni chilometro in più. Nell’esempio è compresa anche l’assicurazione “Guida Protetta”.

Vantaggi

Considerando il periodo, sono senz’altro positivi i 4.400 euro di vantaggi, così come l’anticipo zero e le rate inferiori a 300 euro al mese.

Importante anche l’assicurazione “Guida Protetta”, e in generale il listino è piuttosto concorrenziale per una vettura appena uscita, con carrozzeria molto richiesta, e con motore mild-hybrid.

Svantaggi

Rispetto all’esempio, è lecito pensare a qualche spesa in più, tra oneri finanziari -comprese ad esempio le spese di incasso rata, altre tasse come IPT e PFU, e qualche accessorio sulle vetture in pronta consegna.

In sintesi