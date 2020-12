Se parlassimo di una persona potremmo dire che sopra i 100 (ma anche prima) vale ben la pena di festeggiare tutti gli anni, ma per una casa automobilistica di solito si celebrano le cifre un po’ più tonde, a meno di avvenimenti particolari. Per Maserati è così, perché la Casa del Tridente in questo 2020 con il lancio della MC20 (qui la nostra prova speciale), ha dato il via a una nuova fase della sua storia.

Storia che ha voluto ripercorrere oggi che ricorre la fondazione - era il 1 dicembre 1914 - con un film sul quale, insieme alle immagini, scorrono una dopo l'altra tutte le lettere dell’alfabeto, ognuna iniziale di una parola che rievoca qualcosa di importante o significativo, passato, presente e futuro

Emozione per tradizione

Il filo conduttore è l'audacia, la capacità di stupire e innovare osando. Ecco perché in questa lista alfabetica occupano un posto, insieme a nomi di uomini e auto, parole come "design" e "custoimize", "visceral", "rebel" (ribelle) e "sound" e alla lettera e, quasi ovvio, "electrification".

Di modelli nei 4 minuti del filmato ne scorrono una trentina, in filmati originali di tutte le epoche, con immagini dei personaggi storici o sequenze realizzate appositamente.

Il tutto naturalmente, con il sottofondo del suono dei motori e una colonna sonora ottenuta con uno specifico mixaggio del brano “The Chase” di Giorgio Moroder. Ecco invece di seguito lo speciale "Alfaberto Maserati".

The Maserati Alphabet

A - Alfieri

B - Bora, Boomerang, Biturbo

C - Customise

D - Design

E - Electrification

F - Fast

G - GranTurismo

H - Heartbeat

I - Innovation

J - Just one Look

K - Keep Dreaming Big

L - (True) Love

M - Made in Modena

N - Nettuno

O - Original

P - Passion

Q - Quattroporte

R - Rebel

S - Sound

T - Trident

U - Unorthodox

V - Visceral

W - Winning in Style

X - Xtravagant

Y - Yours Forever

Z - Zooming into the Future

