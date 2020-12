ID.6, lo ricordiamo, è il nome della versione di serie del prototipo ID. Roomzz Concept mostrato da Volkswagen circa un anno fa al Salone di Shanghai. E' un SUV a sette posti totalmente elettrico che andrà ad aggiungersi alla gamma Volkswagen ad emissioni zero che comprende già la ID.3 e la ID.4 e potrebbe debuttare nel corso del 2021.

I primi avvistamenti dei prototipi di ID.6 risalgono allo scorso settembre e ora nuove foto spia lo ritraggono in una location invernale, probabilmente per testare le proprietà di trazione e tenuta di strada in condizioni difficili.

Cosa si vede e cosa ci si aspetta

Le foto mostrano ancora la Volkswagen ID.6 con una vistosa griglia anteriore e al posteriore sono presenti delle luci finte unite da una fascia nera centrale. A sciogliere ogni dubbio sul fatto che sia elettrica ci pensa l’adesivo “Elektrofahrzeug” (che significa “veicolo elettrico”) posto sui lati e sul portellone.

Fotogallery: Volkswagen ID.6, nuove foto spia

26 Foto

La Volkswagen ID.6 definitiva ce l'aspettiamo tuttavia più simile alla Roomzz Concept, con un fronale vicino a quello delle “sorelle” ID.3 e ID.4, con fari LED simili a quelli dell’ultima arrivata nella gamma elettrica Volkswagen.

È difficile che verranno confermate proprio tutte le caratteristiche del prototipo che comprendeva anche il sistema di guida completamente autonoma I.D. Pilot Mode. È però verosimile attendersi un abitacolo ad alto livello di tecnologia con cruscotto interamente digitale e un ampio schermo del sistema d’infotainment.

Caratteristiche tecniche da ricordare

La ID.6 userà la piattaforma MEB ed è probabile che il nuovo SUV elettrico riprenda la dotazione di batterie presente sulla Roomz.

Fotogallery: Volkswagen ID. Roomzz concept

15 Foto

Il prototipo, lo ricordiamo, era equipaggiato con una batteria da 82 kWh che prometteva un’autonomia di circa 450 km nel ciclo WLTP, uno scatto 0-100 km/h intorno ai 6,6 secondi e una velocità massima limitata a 180 km/h.

La potenza totale dovrebbe essere di 302 cavalli, con un motore elettrico anteriore ed uno posteriore abbinati alla trazione integrale.