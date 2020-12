Se state disperatamente cercando il regalo di Natale perfetto per un appassionato di motori e un fan della saga di Batman (e non avete problemi di budget), allora terminate la vostra ricerca qui: vi presentiamo la Batmobile in versione orologio da tavola.

La Batmobile è una fedelissima replica in scala dell’auto presente nel film Batman del 1989 e al suo interno è presente un sofisticato ed elaborato sistema di ingranaggi che dà vita al “motore” del modellino.

Un gioiello in miniatura

Il corpo del modellino è realizzato in alluminio con un rivestimento anti-graffio. Il design si ispira all’originale Batmobile e sono state riprese anche le proporzioni reali, oltre al colore nero. Persino le ruote girano regolarmente, sebbene il prezzo piuttosto impegnativo induca a non utilizzare l’orologio come un giocattolo.

All’interno della Batmobile in miniatura è presente un orologio meccanico i cui ingranaggi si estendono per tutta la lunghezza del modellino.

Nella zona anteriore si intravede il complesso meccanismo di funzionamento e sul cofano sonopresenti le ore e i minuti, mentre dal parabrezza si intravede il vero “motore”.

Un orologio prezioso per veri appassionati

L’orologio è realizzato a mano dallo studio svizzero Kross e il modellino contiene in totale 34 gioielli e 512 parti diverse nei circa 30 cm di lunghezza.

397 di queste parti sono essenziali al funzionamento dell’orologio, mentre i tre bariletti permettono alla preziosa Batmobile di continuare a segnare l’ora per 30 giorni prima di essere ricaricata.

A contribuire all’esclusività del modellino, oltre al prezzo di 29.900 dollari (circa 25.000 euro al cambio attuale), è anche il fatto che la Kross ne realizzerà appena 100 esemplari tutti numerati. Per molti fan di Batman rimarrà quindi solo un sogno, ma ci si potrà sempre consolare con la Batmobile in versione Lego.