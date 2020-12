Dopo aver rivoluzionato il mercato con l'introduzione della tecnologia ibrida, la Toyota si appresta a lanciare un'importante offensiva pure in ambito elettrico. Comparto che andrà via via sviluppandosi grazie ad una nuova piattaforma modulare dedicata. Pianale da cui deriverà un nuovo SUV 100% elettrico. Prima vettura dell'assalto giapponese.

Questa volta però la casa nipponica non avrà più il vantaggio com'è stato per l'ibrido, sgomitando in un segmento che vanta già protagonisti d'eccellenza, come Tesla con la Model Y.

Grande media

Al momento è stato rilasciato semplicemente uno schizzo della nuova vettura Toyota che, come riporta la dirigenza, avrà le dimensioni nell'intorno della RAV4. Quindi un SUV di fascia medio alta, di cui non si conosce nulla dal punto di vista tecnico.

Fotogallery: Toyota e-TNGA

4 Foto

Pertanto al momento non sono disponibili dati relativamente al powertrain e all'autonomia. L'unica informazione condivisa riguarda appunto la nuova piattaforma modulare e-TNGA.

100% elettrico

Tale pianale, realizzato con la partnership di Subaru, adotta la formula della modularità. Un modus operandi alla base della recente produzione automobilistica. Legato non soltanto ai modelli tradizionali, ma pure a quelli elettrici (vedi MEB Volkswagen).

Una "base" che Toyota ha predisposto sia per la trazione anteriore sia per quella posteriore, che ovviamente per quella integrale. Nonostante il Gruppo sia in fase avanzata con lo sviluppo delle batterie allo stato solido, non vi è alcuna conferma che andranno ad equipaggiare il nuovo SUV elettrico giapponese.

Passione ibrida

Ciò non distoglie l'attenzione dall'ibrido, dato che Toyota macina più del 50% delle vendite in Europa proprio con questa tecnologia. Alcuni modelli poi vengono venduti quasi esclusivamente ibridi, come la nuova Yaris.

Ciò detto il piano di riforma della casa giapponese è già iniziato, ed entro il 2025 saranno lanciati più di 60 prodotti elettrificati nuovi o aggiornati. Di questi una decina saranno 100% a zero emissioni, sia elettrici a batteria che elettrici a celle a combustibile.