La maggior parte delle persone conosce già la Volkswagen ID.3, la prima vettura completamente elettrica della nuova famiglia ID. Ma che dire di tutti gli altri modelli "a batteria" del costruttore tedesco? Volkswagen ha già presentato molti prototipi che ne anticipano altrettanti sviluppi, ipotetici o meno. Cosa ne è stato o cosa ne sarà di questi in futuro?

Ne parliamo nella carrellata di immagini in alto, su cui potete cliccare partendo dal modello più piccolo (e non ancora confermato) Volkswagen ID.1 per arrivare a quello più grande, senza dimenticare le derivate per uso sportivo o ricreativo, tutte (o quasi) create sulla piattaforma modulare MEB, nata per adattarsi in maniera specifica alla trazione con motori elettrici e batterie.

Da questa base usciranno anche diversi modelli del Gruppo a marchio Audi, Skoda e Seat. Tra questi troviamo ad esempio la Skoda Enyaq (già presentata), che assomiglia molto alla Volkswagen ID.4.