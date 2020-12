Ormai le case non considerano più le auto elettriche come progetti a parte, ma totalmente integrate nei listini: non è quindi strano che Citroen, su una vettura recentissima come la nuova C4, non solo proponga subito la versione e-C4 con motore elettrico, ma la renda già oggetto di promozioni, entro il 31 dicembre.

Le offerte prevedono sia il noleggio a lungo termine che il finanziamento: vediamo proprio quest’ultimo, che prende il nome di Simply with You, in quanto “ispirato dalle persone”, secondo il claim dalla casa.

Questo significa che la promozione può prevedere anticipo zero e rate per 36 o 48 mesi, con rata finale, e la possibilità di copertura assicurativa sul credito. Nell’esempio, però, il listino di 36.150 euro scende fino a 25.650 euro, ma c’è un anticipo da versare, pari a 4.800 euro; le rate sono quindi 35 da 199,16 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,66%), e la rata finale ammonta a 17.547,50 euro. Se invece si aderisce, facoltativamente, all’assicurazione sul credito PerfettoPIù, le 35 rate mensili salgono a 222,97 euro.

Vantaggi

Ci sono vantaggi che saltano subito all’occhio: uno sconto iniziale di 10.500 euro, la rata in tre anni inferiore ai 200 euro, o di poco superiore se si aderisce all’assicurazione sul credito (consigliabilissima, soprattutto in questo periodo).

La vettura proposta dispone di accessori interessanti, dagli ausili alla guida al clima bizona, dai fari a LED al pack color Electric Blue, e altro ancora. La e-C4 è una novità recentissima, ed è 100% elettrica: interessante quindi che nel sito web ci siano indicazioni specifiche e chiare sulla Wallbox EnelX, e sulle procedure di acquisto insieme alla vettura.

Svantaggi

Lo sconto di 10.500 euro si ottiene con gli incentivi statali, ormai disponibili solo per le auto elettriche, fino al loro esaurimento: per avere lo sconto massimo è necessaria la rottamazione di una vettura di almeno 10 anni. L’offerta poi non è cumulabile con altre iniziative in corso, e valida fino ad esaurimento stock.

Attenzione al calcolo di tutti gli oneri finanziari, in gran parte indicati ed esemplificati nell’offerta web. Peccato per l’esempio specifico, che non prevede anticipo zero, contrariamente a quanto indicato come vantaggio per la formula Simply for You.

In sintesi