Il bello di far parte di un network come quello di Motor1 è che le informazioni arrivano da tutto il mondo in tempo reale e non di rado anche il nostro pubblico collabora attivamente condividendo possibili "scoop".

È accaduto proprio questo stamattina, quando i nostri colleghi della redazione turca hanno condiviso un filmato inviato loro tramite Instagram che ritrae una piccola flotta di Mercedes EQS durante una sessione di test in Finlandia.

L'autore del filmato, il cui nickname di Instagram è dnz_bzkrt, vive in Finlandia a Rovaniemi, la cittadina di Babbo Natale, cosa più che mai "in tema" visto l'approssimarsi delle festività natalizie.

Allo scoperto o quasi

Proprio qui sono arrivate le vetture elettriche che stando alla sua testimonianza, son ostate coperte soltanto poco prima della fase di carica ma che sono arrivate su strada senza mascherature o camuffamenti.

Sempre stando al racconto, le targhe che si intravedono anche attraverso i teloni, portano all'inizio dalla sigla BB esattamente come quelle dei prototipi di EQS ed EQS SUV già sorprese in prova nei mesi scorsi.

Due modelli, anche AMG

La EQS, attesa per il 2021, dovrebbe avere una potenza di circa 345 kW, (469 CV) nella versione standard ma si vocifera anche di una variante AMG da 440 kW 8crica 600 CV9 che potrebbe arrivare l'anno seguente. Idem per la variante "a ruote alte" sul cui lancio non ci sono però ancora indicazioni precise.