È ora di iniziare a considerare Hennessey come un vero produttore di auto piuttosto che un semplice preparatore. Perché? la Venom F5 debutterà il prossimo martedì 15 dicembre. Presentata originariamente come concept al Salone di Ginevra 2018, l'hypercar dovrebbe essere in grado di raggiungere la soglia dei 482 km/h e presenta "significativi cambiamenti esterni" nella sua forma stradale.

Hennessey ha affermato che l'aerodinamica sia stata migliorata, e che sia stato approntato un uso pionieristico della fibra di carbonio. Gli interni sono addirittura di ispirazione aerospaziale.

Cavalleria alla riscossa

La nuova hypercar tutta americana è alimentata da un motore V8 biturbo da 6,6 litri che sviluppa l'enorme potenza di 1.817 cavalli e una coppia motrice di 1.617 Nm.

La Venom F5 dovrebbe avere un peso di “appena” 1.360 chilogrammi, e presentare una rigidità torsionale leggermente migliore rispetto alla Bugatti Chiron.

Hennessey ha ripetutamente affermato di voler battere il record di velocità riservato alle auto di produzione, ribadendo sin da subito che ora la sua hypercar ha una velocità massima "di oltre 500 km/h".

Un video alla volta

Il nuovo video teaser rilasciato ci dà un'idea dell'abbondanza di fibra di carbonio che Hennessey sta utilizzando per limitare il peso complessivo dell'auto. Ancora una volta, la musica in sottofondo è "Dream On" degli Aerosmith come usata nei teaser precedenti, e possiamo anche vedere il logo "H" rinnovato che debutterà proprio sulla Venom F5.

Velocità massima

Speriamo che Hennessey utilizzi la presentazione ufficiale dell'hypercar come opportunità per annunciare i piani futuri in merito al record di velocità. Dovrebbe detronizzare la Koenigsegg Agera RS, considerando che la Bugatti Chiron Super Sport 300+ non ha omologato il record, mentre l'autenticità di quello della SSC Tuatara è seriamente contestato.

In altre parole, il numero da battere è 447,19 km/h. Ovvero la velocità media riferita ai due tratti percorsi dalla Agera RS il 4 novembre 2017, quando ha raggiunto una velocità massima assoluta di 457,94 km/h.