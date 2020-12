Ci sono automobili che, tra le offerte di dicembre, alcune Case promuovono più di altre: ad esempio, la Renault Megane Sporter dotata della tecnologia ibrida plug-in E-Tech, proposta in offerta da Renault entro il 31 dicembre.

Una station wagon rinnovata, ma classica, dinamica e spaziosa, che al posto del diesel ha un benzina elettrificato da 160 CV, e quindi può accedere ad agevolazioni, anche sull’acquisto. Il listino scontato dell’allestimento Business scende così a 27.300 euro, in caso di rottamazione di una vettura decennale.

Con un anticipo di 5.850 euro, si versano 36 rate da 248,97 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,27%), e la maxi rata finale ammonta a 17.736 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nell’offerta, denominata Best for you come tutte le promozioni Renault, sono compresi Finanziamento Protetto e un Pack Service con tre anni di assicurazione Furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance, ed Estensione garanzia per 3 anni o 60.000 km.

Vantaggi

L’acquisto di una Megane di ultima generazione in versione ibrida plug-in, soprattutto in presenza di un caricatore, potrebbe essere una scelta che combina diversi vantaggi: economia di esercizio e spazio interno, ad esempio, ma anche dinamica di guida, e una buona riserva di potenza.

Da segnalare lo sconto sul listino, con vantaggi che vengono complessivamente valutati in 9.500 euro, tra cui assicurazioni e servizi compresi nella rata inferiore ai 250 euro.

Svantaggi

Lo sconto iniziale più alto è legato non solo al possesso di un usato da rottamare, ma anche alla disponibilità di fondi: tenendo conto di eventuali accessori e degli altri oneri finanziari, le cifre potrebbero salire rispetto a quelle dimostrative dell’esempio.

Il limite di 10.000 chilometri annui è adeguato per l’uso urbano (o elettrico), ma un po’ basso per un utilizzo autostradale.

In sintesi