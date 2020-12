La Fiat 500 elettrica e la Honda e, fresche protagoniste della nuova video prova "Perché comprarla elettrica... e perché no" dei colleghi di InsideEVs, sono per loro natura destinate a sfidarsi su strada come perfette rappresentanti della categoria auto da città a zero emissioni.

Prima di vederle impegnate in una prova comparativa che ne metta in risalto somiglianze e differenze vogliamo metterle a confronto sui numeri, sulle dimensioni e sulle prestazioni.

Non per nulla l'italiana e la giapponese rappresentano in modi diversi la voglia di riportare ad oggi e al prossimo futuro la tradizione delle compatte cittadine, col motore elettrico e uno stile retrò che piace.

Honda più grande, Fiat con tre carrozzerie

Se parliamo di stile nostalgico entrambe le auto elettriche ripropongono le forme di modelli mitici e amatissimi come la Fiat Nuova 500 del 1957 e la Honda Civic del 1972, vere leggende su ruote per gli italiani e i giapponesi.

Fiat 500 elettrica Honda e Posti a sedere 4 4 Lunghezza 3,63 m 3,89 m Larghezza 1,68 m 1,75 m Altezza 1,52 m 1,51 m Passo 2,32 m 2,53 m Capacità bagagliaio 185-550 litri 171-571-861 litri Peso 1.365 kg 1.514-1.542 kg

Nonostante le apparenze la Honda e risulta essere la più lunga delle due (+26 cm) e quella col passo maggiore (+21 cm) ed entrambe sono omologate per 4 posti a sedere.

In quanto a capacità di carico il livello minimo di 185 litri della 500 elettrica vince, mentre la Honda e prevale nella capacità massima. La giapponese è anche leggermente più pesante dell'italiana. La Fiat, a differenza della Honda, è disponibile con tre diverse carrozzerie: Hatchback, Cabrio e 3+1.

La video prova della Fiat 500 elettrica

Batteria e autonomia, leggero vantaggio per la 500

Ed eccoci alla questione batteria e autonomia, due dati molto importanti soprattutto in questa fase di passaggio in cui gli automobilisti cercano di scacciare quell'ansia da autonomia che attanaglia i clienti al loro primo acquisto di un'auto elettrica.

Da questo punto di vista sembra prevalere la Fiat 500 elettrica che offre una batteria leggermente più capiente della Honda e, sia nella capacità nominale che in quella effettivamente utilizzabile (stimata per la giapponese). Solo l'entry level Action della Fiat 500 ha batteria più piccola rispetto alla Honda e.

Fiat 500 elettrica

(Action) Fiat 500 elettrica

(Passion, Icon, la Prima) Honda e

(Honda e, Honda e Advance) Capacità batteria nominale 23,8 kWh 42 kWh 35,5 kWh Capacità batteria utilizzabile - 37,3 kWh 32,2 kWh (stimata) Autonomia WLTP 180 km 320 km 222 km

(210 km con cerchi da 17") Potenza massima ricarica AC 11 kW 11 kW 6,6 kW Potenza massima ricarica DC 50 kW 85 kW 56 kW Ricarica domestica AC

TIPO2 2,3 KW 15,2 ore 15,2 ore 18,8 ore Ricarica domestica AC

TIPO2 6,6 KW - - 4,1 ore Ricarica pubblica AC

TIPO2 6,6 KW - - 4,1 ore Ricarica pubblica AC

TIPO2 11 KW 4,2 ore 4,2 ore - Ricarica pubblica DC

CCS2 50 KW - - 31 min (80%) Ricarica pubblica DC

CCS2 100 KW 35 min (80%) 35 min (80%) 30 min (80%)

Questo si traduce in un'autonomia omologata nel ciclo WLTP di 320 km per la maggioranza delle versioni di Fiat 500 elettrica, con la Honda che arriva a 222 km e la 500 Action che si ferma a 180 km con un pieno elettrico.

Un altro piccolo vantaggio della Fiat 500 elettrico è quello del caricatore di bordo più potente (fino a 11 kW in corrente alternata), così come nella ricarica fast alle colonnine a corrente continua (85 kW contro 56 kW). I tempi di ricarica sono invece molto simili tra le due elettriche.

La video prova della Honda e

La Honda ci mette più cavalli

Andando a vedere potenza e prestazioni scopriamo invece che la Honda e risulta la più grintosa, con una potenza a scelta fra i 136 CV del modello base e i 154 CV della Advance. La Honda e Advance è anche la più scattante.

Fiat 500 elettrica

(Action) Fiat 500 elettrica

(Passion, Icon, la Prima) Honda e Honda e

(Advance) Trazione Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Potenza 95 CV 118 CV 136 CV 154 CV Coppia - 220 Nm 315 Nm 315 Nm Velocità massima 135 km/h 150 km/h 145 km/h 145 km/h Accelerazione 0-100 km/h 9,5 secondi 9,0 secondi 9,0 secondi 8,3 secondi

Per entrambe le elettriche la velocità massima è limitata in modo da poter affrontare in tranquillità l'autostrada e mantenere comunque una certa autonomia.

I prezzi a confronto

Ed eccoci al capitolo prezzi che mette a confronto Fiat 500 elettrica e Honda e sulla base dei listini ufficiali, senza contare le promozioni che ogni Casa decide di fare.

Fiat 500 elettrica

(Action) Fiat 500 elettrica

(Passion) Fiat 500 elettrica

(Icon) Fiat 500 elettrica

(la Prima) Honda e Honda e

(Advance) Prezzo di listino 26.150 euro 29.900 euro 31.400 euro 35.900 euro 35.900 euro 38.900 euro

A queste cifre bisogna ovviamente togliere gli incentivi statali che fino al 31 dicembre 2020 sono di 6.000 euro (10.000 euro con rottamazione) e che dal prossimo anni scenderanno rispettivamente a 4.000 e 6.000 euro con il ritorno all'Ecobonus.