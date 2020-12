Mercedes GLC è stato il modello più venduto della Stella nel 2019. Sul mercato dal 2015, per il fortunato crossover tedesco sembra arrivato il momento di un rinnovamento. Le prime foto spia della nuova GLC sono già apparse ad inizio 2020.

Ora, una nuova serie di scatti effettuati vicino al Circolo Polare Artico mette in evidenza i cambiamenti della GLC che verrà.

Nuove proporzioni e interni “di famiglia”

I nuovi scatti ritraggono sempre una GLC camuffata con gli adesivi che nascondono i principali dettagli. La linea potrebbe riprendere il nuovo family feeling di Mercedes caratterizzato dalla grande griglia anteriore e da fari LED sottili e dovrebbe essere imparentata con la nuova Classe C.

Ciò che le foto rivelano è comunque una proporzione diversa dell’auto. Si può infatti notare il passo più lungo che comporterà un maggiore spazio per i passeggeri. Nella fiancata si scorge una linea di cintura più bassa con maniglie e specchietti retrovisori collocate più in basso rispetto al passato.

All’interno il grande cambiamento riguarderà la presenza del sistema d’infotainment rivelato dalla nuova Mercedes Classe S. La nuova plancia col grande schermo centrale potrebbe essere condivisa con la Classe C di nuova generazione.

Motorizzazioni ibride ed elettriche

Riguardo alle motorizzazioni è possibile immaginare propulsori 2.0 ibridi e ibridi plug-in a benzina. In un secondo momento potrebbe debuttare una variante 100% elettrica che andrebbe ad aggiungersi alla EQC.

Dovrebbe essere confermata anche una versione AMG con motore V8, anche se alcuni rumors indicano che Mercedes stia pensando ad una sportiva completamente elettrica.

Possiamo aspettarci il debutto della nuova GLC tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Con design e interni rinnovati, il nuovo modello rimarrà uno dei cavalli di battaglia per Mercedes per combattere la concorrenza di BMW X3 e Audi Q5. Come per l’attuale modello, anche la nuova generazione dovrebbe essere offerta nella variante GLC Coupé.