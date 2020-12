Se le cugine Citroen C1 e Peugeot 108 sembrano ormai sulla via del tramonto, anche per la prossima fusione tra PSA ed FCA, la Toyota Aygo non ha intenzione di abbandonare la produzione e inizia a prepararsi al lancio della nuova generazione.

A darci i primi indizi su come sarà la nuova piccola giapponese ci pensano le foto spia che trovate qui sotto, conp protagonista un classico muletto pesantemente camuffato, nel quale però si riescono a scorgere alcune novità importanti. Una su tutte: l'assetto rialzato.

Piccolo crossover in arrivo

Già più di un anno fa si era iniziato a parlare di una trasformazione della nuova Toyota Aygo, destinata a seguire i trend del mercato, in una crossover dalle dimensioni ridotte. Rumors che sembrano trovare conferme nelle foto, con la luce tra carrozzeria e ruote ben maggiore rispetto a quella della Aygo attuale.

Se così fosse Toyota andrebbe a rimpolpare ulteriormente la propria famiglia di SUV/crossover, della quale fanno parte attualmente l'ultima arrivata Yaris Cross assieme a C-HR, RAV4 e Highlander, pronto ad attraversare l'Atlantico e sbarcare anche in Europa.

Yaris in miniatura?

Parlando di stile è difficile essere precisi, ma sembra che la nuova Toyota Aygo riprenderà le linee della nuova Yaris, specialmente al posteriore con le luci "a sbalzo" e un'alteranza di linee nette e morbide. La carrozzeria sarà solo e unicamente a 5 porte, come chiede il mercato, con abitacolo anch'esso probabilmente ripreso da quello della Yaris.

E non fatevi ingannare dal grosso monitor che si intravede al centro della plancia: si tratta infatti della strumentazione utilizzata dai driver durante i test.

A livello di motori all'inizio ci sarà il solo benzina 3 cilindri a muovere la nuova Aygo, unito alla sola trazione anteriore, ma è più che probabile che in un secondo momento possa arrivare anche una variante 100% elettrica. Per saperne di più dovremo attendere la presentazione ufficiale, attesa non prima della fine del 2021.