Una delle auto più attese del 2021 è senza dubbio la Mercedes EQS, la nuova berlina elettrica della Casa della Stella che possiamo anche definire l’anti-Tesla. Pochi giorni fa l'abbiamo spiata durante una sessione di test in Finlandia (qui tutte le foto e il video), ora una nuova serie di immagini ci racconta come proseguono i test sulla neve per una sua stretta parente: la EQS SUV, anche lei una delle novità 2021.

Nonostante la fitta coltre di neve e le camuffature bianche e nere, la griglia anteriore si vede abbastanza bene. L'impressione è che il profilo sia stato allungato e che il risultato finale sarà molto elegante.

Forme scolpite e spazio a volontà

Guardando il posteriore sembra che il portellone sarà piuttosto scolpito. Lo deduciamo dalle numerose camuffature e anche la neve ghiacciata lascia intravedere diverse scanalature. I fanali posteriori sono piccolissimi e si notano bene le finte uscite di scarico.

Come la berlina EQS, anche questo SUV a zero emissioni utilizzerà la piattaforma EVA (Electric Vehicle Architecture) della casa tedesca, una piattaforma progettata da zero appositamente per l'alimentazione elettrica. Tradotto in pratica per chi usa l'auto si tratta di avere più spazio a bordo.

Una di famiglia

Per la Mercedes EQS SUV si tratta dei primi avvistamenti e non si conoscono molte informazioni. Tuttavia possiamo ipotizzare per lei una trazione integrale e varianti ad alte prestazioni (per la EQS già si parla della AMG). L'autonomia potrebbe arrivare fino a 605 chilometri, ma molto dipenderà dalle diverse versioni che saranno disponibili.

Ricordiamo infine che l'EQS SUV fa parte del piano a zero emissioni di Mercedes che comprende una nuova famiglia di 10 elettriche entro la fine del 2022.