Gli incentivi auto potrebbero essere rinnovati anche per il 2021. È questa la notizia trapelata da Repubblica che parla di un cosiddetto "tesoretto" di 3,8 miliardi di euro in mano al Governo grazie allo scostamento di bilancio approvato un paio di settimane fa da Parlamento.

Soldi che l'esecutivo guidato dal Premier Giuseppe Conte avrebbe intenzione di utilizzare per risollevare l'economia italiana minata dalla pandemia da coronavirus, compreso il comparto auto.

Quando arriveranno i nuovi incentivi?

Di ufficiale non c'è ancora nulla, ma guardando ai benefici portati in termini di immatricolazioni nel mese di settembre (l'unico con segno positivo in questo terribile 2020) e alle continue richieste da parte delle sigle di settore, una decisione in tal senso da parte del Governo è attesa da tempo.

Un rifinanziamento che in molti speravano arrivasse già in questi mesi, dopo che i fondi per le auto con emissioni comprese tra 61-90 e 91-110 g/km sono finiti in un batter d'occhio, mentre quelli per ibride plug-in ed elettriche contano ancora su più di 5 milioni di euro. Operazione che potrebbe ora entrare nella legge di bilancio per il 2021, da approvare in linea teorica entro il 31 dicembre (quando scadranno anche gli incentivi auto attuali), ma che difficilmente avrà il via libera definitivo a fine anno.

Ci sarebbe la possibilità di un decreto ad hoc, ma i tempi stretti giocano a sfavore e per avere nuovi fondi bisognerà quindi - con ogni probabilità - attendere l'inizio del 2021.

Tra vecchi e nuovi schemi

C'è poi da capire se i nuovi incentivi seguiranno le attuali tabelle o se verranno ridistribuiti secondo nuovi schemi. Tra i vari emendamenti alla Legge di Bilancio infatti è presente la proposta di riconoscere una detrazione fiscale del 50% a chi acquisterà una nuova auto elettrica, rottamando un vecchio modello endotermico.

Il Governo potrebbe poi decidere di avvantaggiare solo determinati tipi di auto (full hybrid, plug-in o elettriche), lasciando fuori dal lotto degli incentivi modelli più classici, anche se sono proprio le auto con motori endotermici a trainare ancora il mercato.