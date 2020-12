Molti conosceranno la Boston Dynamics per gli incredibili video dei suoi robot a 2 e 4 zampe (ne trovate un esempio qui sotto), capaci di replicare molti da mammiferi in carne ed ossa. Un'azienda valutata 1 miliardo di dollari e di proprietà della giapponese Softbank, che negli ultimi tempi ha suscitato l'interesse di Hyundai.

Ed è di pochi giorni fa la notizia che la Casa coreana ha deciso di acquistare l'80% dell'azienda statunitense, assicurandosi così un notevole know-how in termini di intelligenza artificiale per le proprie auto e di robotica, per creare fabbriche sempre più avanzate.

Da 4 zampe a 4 ruote

E proprio l'intelligenza artificiale è l'aspetto di maggior interesse per chi costruisce auto, il cui futuro è indirizzato verso la guida autonoma. Chi meglio di un'azienda specializzata in robot altamente sofisticati potrà aiutare Hyundai a sviluppare software ed hardware per dare vita a sistemi avanzati, in grado di prendere il pieno controllo dell'auto?

Naturalmente è ancora presto per sapere come si svilupperà il lavoro congiunto tra ingegneri coreani e statunitensi, nè quando si vedranno i primi frutti.

La collaborazione permetterà anche di sviluppare nuovi e più efficienti robot da impiegare nelle fabbriche, per migliorare ulteriormente le fasi si assemblaggio delle auto. Robot che non prenderanno però completamente il posto degli operai in carne ed ossa, per i quali Hyundai ha già creato uno speciale esoscheletro per i lavori più usuranti, in grado di migliorare qualità e quantità del lavoro.

Non (solo) auto

I sistemi di guida autonoma per le Hyundai del futuro non saranno destinati unicamente alle auto da vendere a privati, ma permetteranno alla Casa coreana di produrre flotte di mezzi per ride e car sharing. E non solo.

Da qualche tempo infatti Hyundai sta progettando, assieme a Uber, a mezzi volanti (100% elettrici) simili a elicotteri, da impiegare per spostamenti extraurbani. Un'idea che grazie a Boston Dynamics potrebbe - letteralmente - decollare.