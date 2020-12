5 / 10

La Jaguar E-Type Zero, che combina la carrozzeria originale del 1968 con un powertrain 100% elettrico, è stata presentata nell'autunno del 2017. Alla fine dell’estate 2018, la divisione Jaguar Classic, ispirata dalla reazione del pubblico, annunciò che la vettura sarebbe presto entrata in produzione. Per il momento, però il progetto non ha ancora preso il via.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il prototipo concettuale E-Type Zero è spinto da un motore elettrico da 220 kW, in grado di far scattare l’auto da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi. La batteria offre una capacità di 40 kWh e consente di percorrere fino a 270 km. Inoltre, la versione elettrica della roadster pesa 46 kg in meno rispetto all’originale.

La conversione al powertrain elettrico, inoltre, è stata offerta anche ai già affermati proprietari delle classiche E-Type.