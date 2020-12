Con il 2021 torneranno gli incentivi per le nuove auto Euro 6, ad oggi interrotti dall'esaurimento dei fondi per le fasce di emissioni tra 61 e 90 e tra 91 e 120 g/km. Oggi stesso infatti la maggioranza parlamentare in Commissione Attività Produttive alla Camera dei Deputati ha raggiunto un accordo sul settore automotive, che ora attende soltanto di essere recepito con uno specifico emendamento alla Manovra attualmente all'esame della commissione Bilancio della Camera.

L'accordo contempla sia un rinnovo dell’extra-bonus per i veicoli e elettrici ed ibridi valido per tutto il 2021 sia nuovo incentivo rottamazione per l'acquisto di veicoli non elettrificati che durerà per il primo semestre del nuovo anno. E finalmente un'apertura anche per i veicoli commerciali.

250 milioni per le "termiche", ma solo se si rottama

Rispetto alle proposte formulate solo pochi giorni fa, la novità principale è che i nuovi incentivi per l'acquisto di vetture a solo motore endotermico con omologazione Euro 6 è limitato alla contestuale rottamazione di usati con almeno 10 anni. Quindi, più nessun contributo per chi acquista senza rottamare, al fine di dare una spinta più decisa al rinnovo del parco circolante.

Lo stanziamento ammonta inoltre a 250 milioni di euro, ma non è ancora stato reso noto se lo schema resterà quello attuale con la divisione in fasce fissata dal decreto Agosto o se saranno modificate, come appare probabile, estendendo i limiti di CO2 contemplati fino a 135 g/km

Quest'ultima variazione è giustificata dal fatto che dal prossimo febbraio i valori di emissioni omologati e riportati a libretto (e dunque adottati come riferimento anche per gli incentivi) per i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere quelli del ciclo WLTP, che come sappiamo è più severo, e non più quelli "convertiti" in NEDC come accade ora.

Nelle prossime ore avremo più dettagli, intanto è confermato che con questa nuova fase finalmente anche i veicoli commerciali rientreranno nei piani di incentivazione con uno stanziamento di 50 milioni 10 dei quali riservati al passaggio all'elettrico.