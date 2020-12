Di foto spia della nuova Audi RS3 ne abbiamo viste un bel po' nel corso degli ultimi mesi, ma non abbiamo mai avuto informazioni certe sulla meccanica e sul suo arrivo.

Oggi ci pensano i rumors raccolti da Auto Express, che parla di un debutto previsto per settembre 2021 con sotto al cofano il solito (e amato) 2.5 5 cilindri. Una vera e propria pietra miliare nella storia di Ingolstadt.

Compatta emozionante

Penso che [la RS3] sia una delle auto Audi Sport più emozionanti e che rappresenti una parte importante del DNA del marchio. Potete stare certi su ogni nuovo modello RS ci saranno sempre tutte caratteristiche positive di sempre.

Ha parlato così il responsabile vendite e marketing di Audi Sport Frank Michl ai colleghi inglesi.

E parlando di DNA non si può non citare il 2.5 turbo 5 cilindri, che sulla Audi RS3 attuale produce 400 CV e 480 Nm di coppia. Numeri che con la nuova generazione sono destinati a salire ulteriormente, per fronteggiare al meglio l'avversaria Mercedes A45 AMG, che con la versione S tocca i 421 CV.

Potenza esagerata per una compatta, che la RS3 mira a superare con l'inedita versione Performance, per la quale si parla addirittura di 450 CV e più di 500 Nm di coppia. Il tutto naturalmente accompagnato dall'ultima evoluzione della trazione integrale Quattro e il cambio doppia frizione a 7 rapporti.

Cattiva il giusto

Se sotto al cofano quindi ci sarà una rabbiosità mai toccata prima, dal punto di vista estetico la nuova Audi RS3 dovrebbe sfoggiare un look modificato ma sempre senza esagerare, come da tradizione Audi.

Ci saranno certamente un'aerodinamica rivista, prese d'aria maggiorate e assetto ribassato mentre all'interno si troveranno sicuramente sedili e volante sportivi, inserti in alluminio o fibra di carbonio e altre caratterizzazioni sportive.