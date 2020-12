Il mondo sta cambiando e l'auto elettrica sta cambiando il mondo. Da nicchia di mercato i modelli a emissioni zero stanno diventando sempre più centrali, per un futuro che si muoverà alimentato da batterie e non più con classici motori benzina e diesel.

Una transizione energetica che vi raccontiamo quotidianamente e che dall'8 al 12 febbraio 2021 sarà al centro di Electric Days Digital, un nuovo evento digitale dedicato ad elettrificazione, sostenibilità e infrastrutture.

Tutto online

Cinque giorni nei quali, con talk, reportage e interviste che vedranno avvicendarsi sul palco virtuale personaggi e influencer, per approfondire a 360 gradi lo straordinario cambiamento che sta investendo il mondo dell’auto.

Un evento esclusivamente online firmato da Motor1.com e InsideEvs.it, il portale dedicato al mondo dell'auto elettrica, assieme alla collaborazione di Condé Nast, editore di Wired, GQ e Vanity Fair.

Per seguire tutti gli interventi basterà collegarsi al sito ufficiale dell'evento www.electricdays.it, sul quale si troveranno anche informazioni sulle auto elettriche ed elettrificate attualmente in commercio, sulle tecnologie disponibili e tanto altro ancora.

Stay tuned

L’auto elettrificata è realtà, ma la transizione è solo all'inizio. Il bello deve ancora venire, ma crediamo che l’elettrificazione vada raccontata diversamente. Bisogna spiegarla alle persone, bisogna fare divulgazione perché una nuova tecnologia prima di essere scelta dev’essere compresa. La sinergia che si è creata fra due grandi gruppi editoriali consentirà di amplificare la portata comunicativa sul tema come mai è stato fatto prima d’ora in Italia

Racconta così l'evento Electric Days Digital 2021 Alessandro Lago, direttore di Motor1.com Italia.

Rimanete collegati per la lista di tutti gli eventi che animeranno gli Electric Days Digital 2021.