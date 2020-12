Secondo alcuni manca sempre meno al momento in cui anche l'acquisto dell'auto avverrà completamente online, esattamente come avviene per tanti altri beni.

Sono sempre più che le Case che si stanno muovendo in tal senso e ora della partita fa parte anche Nissan con il servizio Shop@Home, grazie al quale si può scegliere la propria auto direttamente dal web, gestendo preventivi e finanziamenti.

Lo showroom virtuale

Per scegliere la propria Nissan è necessario collegarsi al sito www.nissan.it da PC o dispositivo mobile, selezionando poi l’opzione “Acquista da casa” dal menu “Acquisto”. A questo punto l’utente potrà esplorare tutti i modelli della gamma e personalizzare quello di suo interesse.

Il configuratore permette di personalizzare allestimenti, motorizzazioni e altri dettagli. È possibile creare varie configurazioni di e salvarle nello showroom virtuale, per poterle confrontare oppure condividerle via chat coi propri contatti o con un consulente alle vendite.

Ad aiutare l’utente nella scelta del modello ci pensa il “Car Chooser”. Questo strumento propone la Nissan più adatta alle proprie esigenze, basandosi sulle risposte date ad alcune semplici domande incentrate sull’uso che si fa dell’auto e sul budget a disposizione.

Oltre alla personalizzazione dell’auto, l’utente può calcolare il finanziamento sulla base della durata e dell’anticipo desiderati. Il sistema fornirà la rata mensile e le informazioni su costi e servizi legati al finanziamento.

Gli ultimi passaggi prima della firma

Se il configuratore non basta, è possibile consultare le vetture in pronta consegna nelle concessionarie Nissan.

Nella sezione “Stock veicoli nuovi” si possono selezionare i modelli di proprio interesse utilizzando filtri specifici per prezzo, allestimento, colore, distanza dalla concessionaria e altre variabili. Ogni auto è presentata con un’immagine e con le caratteristiche principali, oltre al prezzo e allo sconto in vigore.

Una volta scelta l’auto, l’utente può lasciare i propri dati per essere ricontattato ed eventualmente organizzare un appuntamento o un test-drive eseguito nel rispetto dei protocolli anti-contagio. I consulenti alle vendite Nissan sono presenti anche online grazie al servizio Live Video Chat per fornire supporto e chiarimenti.

Per ultimare il processo di acquisto ci si può recare in una concessionaria Nissan per la firma del contratto.