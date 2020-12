La famiglia di versioni sportive di Hyundai è pronta ad allargarsi nel 2021 con l'arrivo della Kona N, la versione più potente del crossover coreano. Un modello che seguirà le i30 e i20 N, del quale però sappiamo ancora poco.

La Casa infatti non si è sbottonata particolarmente negli ultimi mesi, regalandoci però un teaser ufficiale a tema natalizio, nel quale si vedono le prime immagini della Kona N, accompagnate dalla scritta "Una nuova N sta arrivando".

Sarà davvero la Kona

A dirla tutta non ci sono indizi sufficienti per darci la sicurezza che il teaser si riferisca effettivamente alla versione più potente del crossover coreano, ma rifacendoci alle foto spia pubblicate nel corso degli ultimi mesi possiamo quasi dirci certi che prorio della Kona N si stia parlando.

Un modello che dovrebbe riprendere la stessa meccanica della Hyundai i30 N, col 2.0 turbo benzina nelle versioni da 250 o 275 CV, a seconda che si scelga la versione normale o la ancora più cattiva Performance. Niente elettrificazione dunque, per mantenere il peso il più contenuto possibile.

La differenza tra crossover e compatta potrebbe essere nella trazione, con la Kona che potrebbe offrire uno schema a trazione integrale per scaricare al meglio a terra cavalli e coppia.

Cattiva quanto basta

Purtroppo le immagini dei teaser non forniscono sufficienti elementi per capire quale sarà l'aspetto della Hyundai Kona N. Per fortuna però le foto spia hanno messo in mostra un grosso spoiler posteriore, assieme a una coppia di scarichi dal diametro ben generoso.

Anche l'abitacolo sarà modificato in chiave sportiva, con sedili avvolgenti ed altri elementi a richiamare l'indole corsaiola della Kona N.