Gli incentivi non sono bastati. Hanno dato un aiuto ma appena si sono esauriti, come confermano i dati di dicembre (-15%), le immatricolazioni sono crollate (il mese scorso si è chiuso con 119.454 unità immatricolate contro le 140.448 dello scorso anno).

Le previsioni lo avevano anticipato e i dati di oggi confermano che l'anno 2020 è stato molto negativo per il settore. Il crollo delle immatricolazioni è arrivato a quota -27,9%, ovvero 535.000 vetture in meno rispetto al 2019. L'intera filiera dice di ritrovarsi "in ginocchio", tuttavia una nota congiunta di costruttori e concessionari specifica che "occorre guardare avanti con spirito costruttivo per ripartire".

Con il calo del 2020, il fatturato delle immatricolazioni di auto in Italia, secondo le stime del Centro Studi Promotor, ha subito una contrazione di 12,17 miliardi rispetto al 2019, mentre il gettito Iva è calato di 9,97 miliardi.

La reazione di case e concessionari

Il 2021 parte con speranza e voglia di "ripartire, così come avvenuto in Parlamento con l’approvazione bipartisan di un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 che ha introdotto nuove misure di sostegno al rinnovo del parco circolante con vetture meno inquinanti e più sicure, fortemente appoggiate dalle Associazioni del settore automotive", si legge nella nota congiunta di ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE.

"Archiviamo il 2020 come l’anno più difficile del dopoguerra per il nostro settore – ha detto il Presidente di ANFIA Paolo Scudieri –, ma guardiamo al 2021 con fiducia". Secondo Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di FEDERAUTO, "i dati di dicembre mostrano la realtà del mercato auto in epoca Covid-19: senza incentivi la propensione agli acquisti si riduce drasticamente, mettendo in crisi una intera filiera, la filiera che più incide sulla crescita economica del Paese".

Il Presidente di UNRAE, Michele Crisci, ha commentato: “Il Parlamento recepisce, in larga parte, quanto da noi auspicato e riconosce l’importanza degli incentivi pubblici per l’acquisto di auto nuove in sostituzione di mezzi fortemente inquinanti. Si tratta di un investimento i cui benefici vanno a vantaggio dell’occupazione, dell’ambiente e di uno dei settori industriali che più contribuisce al PIL del Paese".

Passo indietro anche per l'usato

Mentre a dicembre 2020 il mercato del nuovo è sceso del 15%, i trasferimenti di proprietà registrati sono stati 276.665 con una variazione di -13,76% rispetto a dicembre 2019, durante il quale ne furono registrati 320.799.

A novembre sono stati invece registrati 295.546 trasferimenti di proprietà di auto usate, con una variazione di -12,07% rispetto a novembre 2019, durante il quale ne furono registrati 336.112).

Le auto più vendute nel 2020

Il podio dell'anno ha confermato che la Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia, seguita dalla Lancia Ypsilon e dalla Renault Clio. C'è poi il fenomeno Toyota Yaris da ricordare. Qui invece trovate la classifica completa delle auto più vendute nel 2020.

Di seguito c'è la tabella che mostra i risultati di tutte le marche. Il Gruppo FCA ha immatricolato 332.983 unità, contro le 454.684 dell'anno scorso (-26,77%); il Gruppo Volkswagen è sceso a 225.052 unità contro le 295.096 del 2019 (-23,74%), mentre Tesla è salita a quota 3.804 immatricolazioni contro le 2.453 dell'anno scorso (+55,08%).

Le immatricolazioni in Italia nel 2020